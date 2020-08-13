谷歌开源 chromeOS.dev，在 Chrome OS 上构建应用更轻松

谷歌今日推出了 Chrome OS 开发者中心（chromeOS.dev），网站内包含许多技术资源、教程、代码示例和新鲜资讯等，其目的是 “帮助开发者更大限度地利用平台上的功能”，了解 Chrome OS，并更轻松地构建 Chrome OS 应用程序。

chromeOS.dev 的主要目标人群是 Web、Android 以及 Linux 开发者，也包括设计师、产品经理，还有业务负责人。目前该网站仅提供英文和西班牙语，之后会陆续支持更多语种。

为了配合 chromeOS.dev 使用，Chrome OS 迎来了一系列针对开发者的更新。例如 Linux 终端对选项卡和快捷方式的集成、主题的自定义，以及设置选项的重新设计。

Chromebook 现在提供了完整的 Android 模拟器，以便开发者在 Chrome OS 上测试他们的 Android 应用，为支持不同 Android 版本和设备的应用进行优化。另外，在 Chrome OS 上部署程序也更加容易。运行 Chrome OS M81 及更高版本的开发者可以直接在 Chromebook 上部署和测试 Android 应用，无需使用开发者模式或通过 USB 物理连接其他设备。

根据 Chrome OS 团队提供的数据，在 2020 年第二季度，Chromebook 的单位销量同比增长 127%，而美国其他笔记本类别的销量仅同比增长 40%。毫无疑问，谷歌希望抓住这个机会，吸引更多开发者来 Chrome OS 构建应用程序。

值得一提的是，chromeOS.dev 网站是开源的，开发者可以通过源码了解该网站如何构建，也可以参与其中，协助建设。

chromeOS.dev