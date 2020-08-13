美智光电拟独立上市，能否助力美的抢占智能家居入口？

最近一段时间，美的集团一直为子公司美智光电的单独运作进行着筹备。

今年 5 月，美智光电经营范围新增智能家庭制造等业务，成为美的旗下智能家居领域的布局之一；7 月初，美的宣布，为推动业绩发展，公司拟在美智光电实施多元化员工持股计划；随后，美的正式发布公告，计划分拆美智光电至创业板上市。

多位业内人士指出，美的分拆子公司独立上市，除了拓宽融资渠道以外，还有助于提高集团的整体市值。与此同时，美智光电业务范围与集团近几年在智能家居的布局不谋而合，或也成为这一计划推进的原因。

美智光电将赴创业板上市，融资渠道将拓宽

7 月 27 日晚间，美的集团发布公告称，将启动分拆子公司美智光电创业板上市的前期筹备工作。

公司表示，此举是为进一步推动美智光电业务增长，规范治理运作以及拓宽融资渠道。结合美智光电自身所属行业、主营业务情况及未来经营规划与发展战略。

公开资料显示，美智光电成立于 2001 年，注册资本 1 亿元。主要经营范围包括智能家庭消费设备制造、智能家庭消费设备销售、数字家庭产品制造、人工智能应用软件开发、物联网技术研发等。

据同期披露的财务数据显示，2019 全年及今年一季度，美智光电营收分别为 7.13 亿元、9140.8 万元；净利润分别为 2453.3 万元和 425.7 万元。符合创业板上市要求。

事实上，美的早已为美智光电的独立运作进行准备。天眼查显示，今年 5 月，美智光电经营范围发生变更，新增智能家庭消费设备制造、人工智能应用软件开发和物联网技术研发等相关业务，成为美的集团旗下智能家居领域的布局之一。

7 月 4 日，美的发布公告称，为推动美智光电业务的快速发展，调动管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在美智光电实施多元化员工持股计划。

此前，美的集团与宁波美顺各持有美智光电 50% 的股权。计划实施后，美的从宁波美顺受让美智光电 6.7% 的股权，持股比例增至 56.7%，成为美智光电第一大股东。

另有宁波美羿、宁波宏泰和宁波美皓三家持股平台，从宁波美顺受让美智光电合计 29.1% 的股权。此举被普遍认为是美的加码研发，吸引科研人才的举措之一。

记者查询发现，上述三家持股平台均成立于今年 6 月。其中宁波美皓的合伙人为美智光电的核心经营管理与技术团队，宁波美羿、宁波宏泰的合伙人则是美的集团部分董监高及经营发展核心人员。

中信证券研究员陈伟奇指出，美智光电单独上市后，公司业务流程将缩短，经营管理更加灵活。但与之相对应的是，因缺乏相关经验，其在独立业务的运营与规范化运作方面仍需要加强。“为长期发展需要，公司应借助资本市场及外部的支持，形成对管理层与核心团队的良性激励机制。”

美的业绩承压，分拆子公司上市提高集团市值

作为美智光电的大股东，美的集团近年来业绩增长乏力，也有动力推动子公司分拆上市。财报显示，今年一季度，美的营收 580.1 亿元，同比下降 22.9%；净利润 48.1 亿元，同比下降 21.5%。

今年 4 月，美的集团发文称，鉴于当前全球严峻经济形势，为进一步传递经营压力，促进集团整体经营目标实现，决定对高管部分薪酬实施冻结措施。

具体举措为，美的集团董事长、副总裁、事业部总裁等 19 级以上高管将暂停 30% 月薪发放，冻结部分将根据年底集团业绩情况考虑是否返还。执行时间暂定为今年 3 月到 12 月。

除疫情因素以外，近年来，美的业绩增长也有放缓趋势。据财报，2016 年至 2019 年间，美的全年营收增幅分别为 14.9%、51.4%、7.9% 和 7.1%；净利润增幅分别为 15.6%、17.7%、17.1% 和 19.7%。净利润增幅虽保持稳定，但营收增幅却出现明显收窄。

“美的分拆美智光电独立上市，与美的去年吸收并购小天鹅项目实际上是异曲同工的。”家电产业观察家张剑锋表示，这两种做法从某种程度而言都是为了集团整体市值作出的考量。

中金公司则认为，美智光电体量较小，分拆后不会对美的现有的营收和利润造成较大影响。如若其成功上市，可以独立进行融资和发展，将会提高集团整体市值。

“美智光电上市后的估值有可能几十亿，或上百亿，美的投资的收益也将大幅增加，利于推高美的在资本市场中的价值。”家电行业分析师丁少将进一步补充道。

布局智慧家庭，美的将迎持久战

与美的集团相比，子公司美智光电无论是从营收、净利润还是资产总额方面都 “微乎其微”。美智光电体量不大却成为集团分拆上市的主角，难免引发外界讨论。

据财报，今年一季度，美的集团营收 580 亿元，净利润 48 亿元，美智光电占比不足 1%；截至 2019 年末，美的集团资产总额为 3019.6 亿元，美智光电仅占比 2‰。

多位分析人士认为，美的更看重美智光电的发展前景，后者定位与美的近几年提出的 “数智化转型”战略不谋而合。

美的集团 CIO、IoT 事业部总裁张小懿去年曾表示，美的计划从销售硬件为主的模式向以软件驱动硬件、内容产生服务的新模式转型。他重点提及的 5G + 工业互联网、AI、工业仿真技术等新领域，与美智光电的主营业务高度契合。

近日，美的集团董事长兼总裁方洪波公开表示，将推动全面数字化和全面智能化。未来，将着重建立发展 IoT 生态布局，在三年内让美的成为一家科技型公司。

近几年，随着物联网的兴起，智能家居行业备受关注。传统家电企业以及华为、联想、小米等科技巨头纷纷进军智能家居市场。IDC 报告显示，预计到 2023 年，智能家居将会成为物联网支出最高的领域。

目前来看，美的、海尔、格力三家头部企业仍领跑国内家电市场，且始终难分伯仲。业内人士指出，这些头部家电企业掌握了物联网智慧家居的 “流量”，即基础用户数，接下来如何在竞争中突围，还要看各企业的具体布局与举措。

家电行业分析师梁振鹏认为，总体而言，坐拥庞大用户群体、凭借品牌、技术、资金等优势布局生态体系的企业，才能在智能家居场景率先抢夺先机。“智能家居市场还需要技术的沉淀以及体验的升级，这将是一场持久战。”