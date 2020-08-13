特朗普反击科技巨头诉讼，要求法院驳回

在特朗普政府针对社交媒体公司下达一份行政命令后，于今年 6 月遭到了行业组织民主和科技中心（简称 CDT）的起诉。但特朗普政府最近对法院提交动议，要求驳回这项诉讼。

CDT 是一家总部位于华盛顿的科技行业团体，由 Facebook、谷歌和 Twitter 等科技公司资助。他们提起的这场诉讼将成为特朗普政府的行政命令首次面临重大司法考验。

特朗普 5 月针对社交媒体公司签发的这份行政命令希望对批评他的平台进行监管。在此之前，Twitter 刚刚罕见地给特朗普关于邮寄选票的推文贴上 “事实核查”标签。特朗普则威胁要废除或弱化一项名为 “Section 230”的法律，该法律旨在避免互联网公司因为用户发布的内容遭到起诉。

CDT 提起的诉讼认为特朗普的这项行政命令侵犯了《美国宪法第一修正案》赋予社交媒体公司的权利，会对未来的网络言论造成寒蝉效应，还会压制美国人的自由言论。

特朗普政府则表示，这项行政命令只要求政府部门执行，并未强制私有企业。

该诉讼也折射出特朗普政府与社交媒体公司之间的长期矛盾。但实际上，社交媒体平台一直都是特朗普宣扬政治观点的重要工具。

CDT 总法律顾问艾福瑞 · 加迪纳（Avery Gardiner）称特朗普的行政命令 “违宪”。CDT 在诉讼中表示，白宫此举与《美国宪法第一修正案》相抵触，后者禁止政府官员在个人或实体发表受保护言论后对其进行报复。

白宫发言人贾德 · 迪尔（Judd Deere）表示，政府之所以要求驳回本案，是因为法律论据不充分。

Twitter 认为这份行政命令是 “对一部具有里程碑意义的法律采取的反动和政治举动”。但该公司拒绝对 CDT 的诉讼发表评论。

谷歌和 Facebook 也未对此置评。