宁德时代董事长曾毓群：今年欧洲电动汽车销量将超过中国

8 月 13 日消息，据国外媒体报道，特斯拉供应商、锂离子电池制造商宁德时代董事长曾毓群预计，今年，整个欧洲的电动汽车销量将超过中国。



数据显示，今年上半年，欧洲的新能源汽车市场增长了 52%。相比之下，中国的新能源汽车市场下降了 44%。

上周，全球动力电池市场调研机构 SNE Research 发布了 2020 年上半年全球动力电池装机量数据。数据显示，LG 化学上半年的装机量为 10.5GWh，同比增长约 82.8%，排名第一；而宁德时代上半年的装机量为 10GWh，同比下降 28.1%，首次被 LG 化学超越，位居第二名。

宁德时代成立于 2011 年，总部位于福建宁德。该公司专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供解决方案。

作为世界领先的电动汽车电池制造商，宁德时代因与特斯拉达成协议而受到广泛关注。今年 2 月，特斯拉和宁德时代签署了一份为期两年（从 2020 年 7 月至 2022 年 6 月）的合同。根据合同，宁德时代将为特斯拉在上海工厂生产的 Model 3 供应电池。

此外，宁德时代正与特斯拉合作生产百万英里电池，这种电池可使电动汽车的续航里程提升到 100 万英里，即 160 万公里。