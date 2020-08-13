嘀嗒出行与蔚来合作，鼓励车主加入嘀嗒顺风车

8 月 13 日上午消息，嘀嗒出行与蔚来今日宣布开启一项全新尝试，鼓励蔚来车主成为嘀嗒顺风车主，以增强运力端供给。

即日起，更多蔚来车主有望加入嘀嗒顺风车平台，将车上空座分享给顺路乘客，而嘀嗒出行则为全体蔚来车主提供绿色审核通道，并为用户提供超值顺风车周卡，蔚来车主能以最快速度通过审核，同时更多用户能够享受到超低价乘车。

此次蔚来社区和顺风车平台的联手，对双方可谓是双赢。

如今，汽车行业正在不断探索新的用户增长模式，传统的 4S 店销售驱动和试乘试驾模式已经逐渐乏力，用户需要以新的方式来感知汽车的设计，配置和性能。相比传统试乘试驾大多是由专业司机或 4S 销售人员来主导，此次嘀嗒出行和蔚来社区的合作，希望车主以分享亲身驾乘体验，让乘客更加身临其境地感知产品。对于那些有购车意向的用户而言，可以在上下班顺路途中体验车辆性能，以及车主的亲身分享。

而顺风车行业要获得可持续增长，依赖于三个核心要素，运力、乘客和产品体验。此次蔚来社区和嘀嗒的合作，有望为顺风车在运力端，即供给侧的增长方面开辟新路径。即通过汽车品牌与顺风车平台的互通合作，从汽车品牌层面来鼓励车主的分享和利他精神，积极参与到顺风出行当中。