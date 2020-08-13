《漫威复仇者联盟》PC 配置要求曝光：支持超宽屏和高刷新率

Square Enix 透露了《漫威复仇者联盟》的 PC 配置，最低配置要求是相当宽容的，只需要 Core i3 处理器和 NVIDIA GTX 950 或 AMD 270 GPU 即可，高端配置推荐方面，则需要具有 GTX 1060 6GB 显存或 Radeon RX 480 8GB 显存和固态硬盘。

最低配置要求：

系统 : Windows 10 64-bit

CPU: i3-4160 或 AMD 同等

8GB RAM

NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (最低 2GB 显存)

DirectX 12

75GB 硬盘空间

推荐配置要求：

系统：Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz 或 AMD Ryzen 51600, 3.2 Ghz

16GB RAM

NVIDIA GTX 1060 6GB 显存 或 AMD Radeon RX 480 8GB 显存

DirectX 12

110GB 固态硬盘空间

PC 版的《漫威复仇者联盟》提供了可选的 30GB 高分辨率纹理包，可在整个游戏世界中带来最丰富，最详细的视觉效果。森林将变得更加茂盛，冰雪场景变得更加寒冷，设施变得更加险恶，从而真正将体验带入生活。此外，它将支持超宽分辨率以及多个显示器配置。

PC 版不锁帧率，支持极为灵敏的 144hz 游戏。还将提供具有许多自定义选项的完全可配置的键盘和鼠标配件，并能够在控制器和键盘 / 鼠标之间无缝切换。

《漫威复仇者联盟》将于 9 月 4 日登陆 PC，Xbox One 和 PS4。该游戏还将在 Xbox Series X 和 PS5 中推出。