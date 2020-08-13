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《漫威复仇者联盟》PC 配置要求曝光：支持超宽屏和高刷新率

2020/8/13 11:04:47 来源：威锋网 作者：乔纳森森森 责编：远洋
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Square Enix 透露了《漫威复仇者联盟》的 PC 配置，最低配置要求是相当宽容的，只需要 Core i3 处理器和 NVIDIA GTX 950 或 AMD 270 GPU 即可，高端配置推荐方面，则需要具有 GTX 1060 6GB 显存或 Radeon RX 480 8GB 显存和固态硬盘。

最低配置要求：

  • 系统 : Windows 10 64-bit

  • CPU: i3-4160 或 AMD 同等

  • 8GB RAM

  • NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (最低 2GB 显存)

  • DirectX 12

  • 75GB 硬盘空间

推荐配置要求：

  • 系统：Windows 10 64-bit

  • CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz 或 AMD Ryzen 51600, 3.2 Ghz

  • 16GB RAM

  • NVIDIA GTX 1060 6GB 显存 或 AMD Radeon RX 480 8GB 显存

  • DirectX 12

  • 110GB 固态硬盘空间

PC 版的《漫威复仇者联盟》提供了可选的 30GB 高分辨率纹理包，可在整个游戏世界中带来最丰富，最详细的视觉效果。森林将变得更加茂盛，冰雪场景变得更加寒冷，设施变得更加险恶，从而真正将体验带入生活。此外，它将支持超宽分辨率以及多个显示器配置。

PC 版不锁帧率，支持极为灵敏的 144hz 游戏。还将提供具有许多自定义选项的完全可配置的键盘和鼠标配件，并能够在控制器和键盘 / 鼠标之间无缝切换。

《漫威复仇者联盟》将于 9 月 4 日登陆 PC，Xbox One 和 PS4。该游戏还将在 Xbox Series X 和 PS5 中推出。

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关键词：漫威复仇者联盟

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