不断下滑中的思科如何挽救颓势？

8 月 13 日上午，（美国当地时间周三盘后），思科系统公司（CSCO）发布了 2020 财年第四财季及全年财报，分析人士普遍认为，思科的颓败已经无法避免。

资本市场似乎对此也持相同的态度，思科股价在盘后交易中下跌 6.3%，至 45.05 美元；其竞争对手瞻博网络（Juniper Networks）也下跌了 1.1%，芯片供应商美满电子科技（Marvell Technology）的股价则下跌了 1.4%。

在思科的财报电话会议上，CEO 查克 · 罗宾斯（Chuck Robbins）透露，公司将承受更多业绩压力，同时自 2015 年以来一直担任首席财务官的凯利 · 克莱默（Kelly Kramer），即将在继任者到位后退休。

当然，他需要回答更多的，是思科目前的业绩状况，以及未来面临的挑战。

颓势的各种表现

早在财报发布之前，思科就已经为其 2020 财年的第四季度业绩埋下了伏笔。公司预计其年度销售额将会出现三年来的首次下滑，而主要原因就是疫情危机所带来的经济不确定性影响。

财报中的数据显示，公司第四季度营收为 121.5 亿美元（比去年同期的 134 亿美元下降 9%），净利润为 26 亿美元，比去年同期的 22 亿美元增长 19%；非 GAAP 每股收益 0.80 美元（同比下降 4%）。从数字来看，Q4 的营收高于分析师平均预期的 120.9 亿美元，非 GAAP 每股收益也高于分析师预计的 0.74 美元。

但是，这样的成绩单依然没有能够阻止思科股价的暴跌，当日收盘报 47.19 美元。

思科股价近一年来的走势（数据来源：老虎证券）

回顾思科近一年来的股价走势可以看到，从 2019 年 7 月其股价到达 58.19 美元的最高点后，就开始不断呈现下滑趋势，目前已经累计下跌了近 20%。

而基于在企业硬件和软件销售方面都在面临市场压力，思科不仅在此前预报了第四季度的业绩下降，还预计今年 10 月份开始的新一季营收将会下降 9%至 11%，每股收益会降到 0.69 美元至 0.71 美元（同比下降 15%至 18%）。

但是，坏消息显然不止这些。

查克 · 罗宾斯在电话会议上表示：“在接下来的几个季度中，我们将每年拿出 10 亿美元，以减少成本结构。” 而 CFO 克莱默随后则补充道，削减开支的约 80%将涉及运营开支，他在电话会议后还表示，削减开支将从自愿退休计划开始。

换言之，这就是一种裁员计划的委婉表述。

就财务状况而言，在不计入所购无形资产的重组费用和摊销费用之后，截至 2020 财年，思科的 GAAP 运营费用总计约为 174 亿美元。

分析人士指出，在推动 “自愿退休计划”的同时，市场大环境是企业硬件的支出仍然在减少。目前，思科基础设施平台产品销售额（包括思科的核心硬件业务以及相关软件的销售额）每年下降约 16%（至 66.3 亿美元）。

对此克莱默指出，交换机，路由器，无线（Wi-Fi）和数据中心（服务器 / 存储）产品的销售均在下降，而由于市场需求疲软和 DRAM 价格下降（转嫁给客户），数据中心的收入尤其疲软。

罗宾斯对此表示，思科看到全球大型企业以及与北美客户之间的需求是健康的，但是他补充了一点（基本上与其他大型IT企业的看法一致）：中小型企业的需求较弱，并且在美国市场的挑战尤其大。

这些压力极大地导致了思科产品整体年度订单下降了 10%。其中企业级订单下降了 7%，而 “商业”订单（主要是中型企业和小微企业）下降了 23%；而思科企业应用部门的收入已经下降了 9%（至 13.6 亿美元），该收入涵盖了各种软件业务以及协作硬件销售。

思科如何面 “危”和 “机”

有分析人士指出，思科这样的大型网络解决方案供应商，目前面对挑战是行业普遍现象。但是行业也并非全是危机，其中软件和服务提供商的发展趋势就令人喜忧参半。

以思科 Webex 会议软件业务为例，业绩就实现了两位数的增长。但值得注意的是，Zoom 公司业务在第四季度的收入已经增长了 169%。据相关数据显示，AppDynamics 应用性能监控软件部门也做得不错。

可惜的是，Webex 会议软件业务的好成绩，却被统一通信软件（RingCentral 在这一领域正在获得越来越多的市场份额）和网真终端设备 (Cisco TelePresence System）的销售颓势所抵消。

从另一面来看，随着新冠肺炎疫情的发展态势，涉及订阅服务的软件收入百分比，也在从上个季度的 74%上升到目前的 78%。订阅软件服务订单帮助思科递延营收（涵盖了已签约但未确认的所有收入）每年增长 12%，达到了 284 亿美元；其中产品递延营收同比增长 17%（达到 113 亿美元），服务递延营收同比增长 7%。

目前主要的挑战，是路由器产品的销量下滑。查克 · 罗宾斯表示，公司相关产品的销售在亚洲和欧洲有所增长，只是在北美和加拿大市场，销量的下降幅度最大（实际上墨西哥的销量下降幅度更大）。

罗宾斯还强调，思科在销售其 8000 系列路由器和 Silicon One 处理器时，从一些高支出的云计算巨头方面看到了 “一些希望” ，但他也警告，这些产品销售策略上的努力目前还没有 “太多改变销售数字的意义”。

有分析人士指出，或许思科目前以及未来的市场亮点，将是 “网络安全”。

目前思科的网络安全产品销售额同比增长了 10%，达到 8.14 亿美元。克莱默对此指出，许多系列产品为这一增长做出了贡献。他补充强调，借助公司 DUO 多重身份验证平台以及 Umbrella 云网络安全平台的优势，思科云安全产品实现了 “强劲的两位数增长”。罗宾斯也指出，思科六周前推出的端到端 SecureX 平台每天有超过 2,100 名活跃（企业）客户。

在罗宾斯看来，公司从他 2015 年出任首席执行官以来已进行了许多行业并购，他强调思科为获得有价值的技术资产，愿意在收购付出比行业平均值更高的估值。“我们已经意识到有吸引力的资产的估值，已经达到了行业很高的水平，但公司会继续专注这件事情。我想说，我们对当前的世界持开放态度。”罗宾斯同时补充道，思科也在关注着 “一系列潜在的目标客户”。

对于业界而言，思科的现状是同时面对 “危”与 “机”，而当一系列不利因素不断来袭，思科又能否抓住 “机遇”？