特斯拉 1:5 拆股派送是想干啥？

两年前，他在社交网络上说了一句想把公司 “私有化”，结果迎来了监管机构的巨额罚款，并答应辞去董事长职务三年。当月股票的最低收盘价曾下滑至 185 美元。

两年后，他决定以派息形式对公司普通股进行 1：5 的分割，就是让 “员工和投资者多拿到一些股票”。当天公司股价不停地起起落落，收盘价格为 1374 美元。两年时间，这支股票涨幅超过了 600%。

这就是爱 zuo 的马斯克，和他的特斯拉。

又开始 zuo 了？

美国当地时间 8 月 11 日晚间，特斯拉在股市收盘后不久发布公告称：该公司董事会已经批准并宣布以派息形式对其普通股进行 1：5 的分割。

公告称，截至 2020 年 8 月 21 日的每一名在册股东所持每股普通股都可额外获得 4 股普通股的股息，这笔股息将于 2020 年 8 月 28 日收盘后进行分配。特斯拉股票将于 2020 年 8 月 31 日开始在股票分割调整后的基础上进行交易。

分析人士指出，此次股票拆分后，现在持有特斯拉股票的股东股份数量将增加 5 倍，但是相应地，股价也将缩水 5 倍。特斯拉方面表示此举将会降低特斯拉股票的购入门槛，吸引更多潜在投资者购买特斯拉股份。

很显然，这是特斯拉上市后的首次股票分割。

作为一家备受争议的新能源车企（其实争议焦点是马斯克本人），去年这个时候其股价最低时仅为 211 美元。即便是在今年 3 月初，还曾下跌到 350 美元左右。但是后来这 5 个月，特斯拉的股价却坐上了火箭。

在消息公布之后，特斯拉股票每股价格约为 1375 美元，公司市值超过 2500 亿美元。这已经是全球最有价值的公司之一，同时也几乎是历史悠久的竞争对手，如福特汽车，通用汽车和菲亚特克莱斯勒市值相加后的三倍。

今年 3 月 18 日特斯拉股价处在 350 美元低点，四个月后冲高到达 1795 美元（资料来源：老虎证券）

记得大约是在两年前，当时还是特斯拉 CEO 兼董事长的埃隆 · 马斯克看似无意地在社交媒体上提了一句，自己正在考虑将特斯拉私有化，并 “有资金保证”。特斯拉随后 “公示”了马斯克发给员工的一封电子邮件，并描述了他的理由（主要是认为公司股价被严重低估）。但几周后又接连推翻这些说法，宣布公司将继续上市。

但是马斯克的这番言论引起了美国证券交易委员会的注意，甚至在之后决定对马斯克提出 “证券欺诈”的控诉。最终双方达成和解，而根据和解协议，特斯拉同意在董事会增加两名独立董事，马斯克则辞去董事长一职。

从那以后，特斯拉股票在跌跌不休中坎坷前行，直到今年 3 月 18 日触底之后，才开始了令人不可思议的暴涨。在这段股价波动期，尽管福特和通用汽车等传统车企的股价也纷纷创下新低，但特斯拉的股价始终是 “只有更低没有最低”。

有分析人士表示，过去 5 个月特斯拉股价能够暴涨 500%，或许是因为马斯克已经埋下了 “分拆”的构想，那么今天的 1：5 分拆会是其股价迅速升值的合理解释吗？

没有人知道，而根据华尔街分析师的计算，特斯拉股价在此次拆分后的价格仍会达到 297 美元左右。

继续做高市值和股价？

股票分拆是上市企业让散户投资者更容易获得股票的一种方式，这种举措会吸引更多希望进行小额交易的个人投资者。不过，在美股中券商对客户购买企业股票的引导力越来越强，这使得特斯拉这次股票分拆的好处不再像过去那么明显。

尽管近半年的股价涨势惊人，甚至把特斯拉的市值推高至超过 2,800 亿美元，但是冷静思考一下，特斯拉值吗？

作为全球市值最高的汽车制造企业，其比第二大竞争对手丰田的市值高出了约 1,000 亿美元，这合理吗？

加上丰田，特斯拉目前的估值几乎超过所有竞争对手的总和。但是我们不妨看一下这一组数据：特斯拉在今年第二季度仅交付了约 90000 辆汽车（但估值仍然高昂）。相比之下，丰田仅仅在今年 6 月份就在北美地区售出了超过 148000 辆汽车，全球市场月内合计卖出了 347500 辆汽车。

难怪有分析师提醒美股投资者注意：丰田公司的利润相当可观，虽然业绩受到疫情影响，但预计本财年仍可产生 46.6 亿美元的经营利润。反观特斯拉，在今年第一季度的利润只有 1600 万美元。

当然，特斯拉的优势是毛利率较高（第一季度为 20%，而丰田为 17%，美国三大汽车制造商均不足 10%）。随着特斯拉提高汽车产量，可以想见未来数年其利润增长会逐渐加快。

但是，这能否撑起目前 2600 亿美元的市值？

也有分析人士认为，这次特斯拉的股票分拆另有深意——例如跻身标准普尔 500 指数。

此前，苹果公司曾宣布过股价一拆四的计划，那也是苹果自 2014 年以来首次分拆股票。根据标普道琼斯指数 (S&P Dow Jones Indices)的数据显示，近几年来股票分拆在美股已变得罕见：2020 年仅有 3 只标普 500 成分股宣布分拆，而过去的 10 年平均每年有 10 只。

特斯拉在今年 7 月公布第二季度继续实现盈利，这是因为成本削减和强劲的交货能力，帮助其抵消了冠状病毒导致相关工厂关闭的负面影响。同时，这些信息也扫除了可能阻碍特斯拉被纳入标准普尔 500 指数的所有问题。

尽管特斯拉仍被认为缺乏持续盈利的能力，而且许多机构投资者近一年来一直在 “躲着”这只股票，但特斯拉在个人投资者中仍拥有强大的追随者。

显然，特斯拉股票拆分不会影响标普道琼斯指数 (S&P Dow Jones Indices)将其纳入 “囊中”的决定。因为标普 500 指数的权重依据是各上市公司的整体股市价值。

结束语

从此次股票分拆带给投资者的实际收益来看，股票分拆举措不会降低特斯拉的市值。尽管根据数据分析公司 Refinitiv 的报告，特斯拉目前的股价已经是其未来 12 个月预期收益的 112 倍。

顺便说一下，目前通用汽车的预期市盈率为 8 倍，福特汽车为 45 倍。