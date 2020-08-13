清华美院毕设：造了个车！拆装驾驶一步到位，设计建模组装自行完成

疫情期间在家闭关能做点啥？看了几本书、补了几部美剧？

“别人家的孩子”利用这段时间，在家造出了一辆车！

你没听错，这是辆能上路的全尺寸实车，全车从外观设计方案、结构建模都自行完成。不仅外表炫酷，并且内外零件还可以根据不同的路况、天气进行拆卸替换，适应各种环境，光是创意和外形就非常赛博朋克了。

这就是今年疫情期间，清华大学美术学院科普创意与设计艺术硕士毕业生许梦家的毕业作品。

根据清华大学美术学院官方微博介绍，许梦家的毕业设计 “从外观设计方案、结构建模都是自己完成：1：1 油泥模型的制作；从翻模、制作玻璃钢外观到打磨…… 利用家里的简陋制作条件，高质量地完成可驾驶全尺寸实车样机设计与制作，毕业作品完成本身就是一次励志的经历”。

让我们来看看最终的成品：

可以看到，平地和岩石地都能无压力 “碾压”：

难怪有网友表示，原来这就是 “别人的毕业设计”。

也有网友赞叹道，“有点小帅，卡丁车场的赛车体验”。

实现 “共享车库”心愿，从头开始做一辆电气化时代的全地形车

许梦家的毕业设计全称为 “基于共享车库概念的 Kit 教学车及相关系统设计”，从名字上也可以看出，整个设计主要基于近年来大火的 “共享”概念。

这不免让我们疑惑，虽然我们已经进入了共享时代，单车共享了，充电宝共享了，KTV 也共享了，但车库？？？？

用 “共享车库”让人们体验到不同车辆的操控性能，这是许梦家发明 “共享车库”的初衷。

由于疫情原因，从小就喜欢汽车的许梦家临时改变毕业设计方向，耗时 5 个月，终于把 “共享车库”的想法变成了现实。

“我的毕业设计旨在从系统设计和科普产品的两个角度探索在中国推行‘车库文化’的可能性，针对中国现阶段缺少个人拥有的独立车库，以汽车为主题衍生出的相关的知识教育存在市场空缺，我提出了‘共享车库’及‘Kit 教学车’两个相互关联又各自独立的概念，借此探索利用‘共享车库’这种形式给用户提供动手改装汽车、普及汽车知识、体验驾驶感受的机会，进而探索允许用户深度参与其中的科普形式。”许梦家如此介绍到自己的毕业设计。

关于 Kit 教学车，许梦家表示，他想要做一辆电气化时代的全地形车，一辆可以自己组装的车，于是这个车的代号被取名为 Kit。

许梦家的毕业设计作品于 7 月上线清华大学的虚拟展示长廊 “云端画廊”，根据官方介绍，与实体展厅相比，这个云端虚拟展厅空间的容量更大，每个参展的学生都拥有约 100 平方米的专属虚拟展位，跨度达 12 米。

克服简陋环境和成本限制，“边学边做”完成作品

要完成这样的一个复杂的毕业设计作品，背后付出的艰辛也是加倍的。

在制作样车时，由于受到制作工艺和单件制作成本的限制，只能采用外购件和自己设计加工件的结合来完成样车的制作，这就给从车辆结构到外观设计制作带来了巨大的挑战。

在设计上，设计尺寸、形态与外购件的尺寸不相符，由于受外购件尺寸的限制，为了减少制作成本，必须另行设计制作与之相匹配的连接件。

在外观设计过程中，从外观设计方案、结构建模到自己完成 1：1 油泥模型的制作，从翻模、制作玻璃钢外观到打磨也是费时费力的过程。

其中，油泥模型是最困难的，因为油泥敷上去后得一点点刮。

在没有三维扫描仪的情况下，车辆左右的对称是另一个难点，许梦家表示，他用了一个 “土方法”，就是利用两个激光水平仪去做对称，旁边用一点点的卡板，一个截面一个截面地去做，做完后再拿到另一个截面对称地去卡，一点一点地卡过来，这才实现了车身的左右对称。

值得注意的是，整个项目过程没有专业的技术人员参与，也就是说，许梦家需要在实际加工操作的过程中完成其他专业和学科的知识学习。

回顾整个项目时，许梦家表示，他的设计有几大突破点，首先，这个 Kit 教学车是可以拆装的、模块化的，其次，可以通过快速更换悬架，让车辆适应不同的驾驶环境，比如沙漠、岩石等，这样做还有一个好处，因为车身是共用的，车架底盘不一样，这样就最大限度地节约了成本。

在各种采访中，许梦家也频繁地说到车库文化。这种文化最初起源于欧美，实际上是为了鼓励更多年轻人学会并习惯于自己动手创造的过程，同时车库文化还可以成为联系家庭亲情的纽带。

许梦家的这次毕业设计，也是尝试在科普 “车库文化”的同时，向人们展示了创新能力，以及实践中的动手能力的重要性。

本科参加国际赛车设计锦标赛，带队成为夺冠黑马！

许梦家的 “造车 “梦也是早就种下的。

2013 年，当时许梦家还是北京工商大学 2013 级艺术与传媒学院产品设计专业就读，也是学院内大名鼎鼎的 “梦之队”队长。

2015 年 6 月，“梦之队”报名参加了基于 “弹力方程式赛车国际设计锦标赛”开展的设计创新项目，根据比赛要求，赛车要以一根 16 英尺长的橡皮筋驱动，完成拉力竞速赛、障碍竞速赛和爬坡竞速赛三个赛段的竞技。

根据规则，比赛从车辆设计、竞速表现、品牌设计和公益活动四个维度综合打分，涉及设计、技术、品牌传播、公益活动等多领域，项目实施以国际赛事要求为标准。

最终，“梦之队”在弹力方程式国际设计锦标赛上以黑马姿态勇夺冠军，并获得主办方的全额奖金赴美参赛，在美国艺术中心设计学院（ArtCenter College of Design，简称 ACCD）凭借扎实的设计能力和动手能力再次夺得单项奖冠军。

不仅如此，“梦之队”还是当时北京工商大学首支参加这项比赛的团队，所有的设计参数都是靠他们自己不断的实验测量出来的，其中队长许梦家主要负责赛车制作。

在制作赛车的过程中，许梦家首先从轮胎入手，确定了轮胎的形式后，再根据轮胎设计车辆，在设计完成后，还要寻找合适的材料进行实物的制作。在老师的指导下，赛车重要零件的制作由许梦家完成，他主要利用的是自己家小机床生产出来的一些简单零件，其余更为复杂的零件就委托附近的工厂生产，就是在这样的情况下组装好了一辆辆赛车。

除了参加比赛之外，许梦家的大学生活同样十分充实。大家可能已经猜到了，许梦家是个不折不扣的大学霸，以 3.8 的绩点在产品设计专业排名第一。

同时，由于对赛车怀有的浓厚兴趣，大学期间许梦家创办了 RC 模型社，团队里的其他三名同学是社团副社长。通过创办社团，许梦家结识了很多志同道合的朋友，在课余时间，大家经常聚在一起讨论研究 RC 模型。

除此之外，许梦家还参加了暑假 Art Center 交通工具工作坊等各种各样的工作坊，提高自己的专业能力。

大四的时候，许梦家成功保送清华大学美术学院科普产品专业，不仅如此，他还进入小米科技进行了实习，学习到了更多的实践经验。也正是一直以来的积累，给他的 kit 车毕业设计积累了能力和经验。

我们也用许梦家接受清华大学采访的一句话做结尾吧：“我从小就喜欢汽车，也许这就是梦想的力量。”