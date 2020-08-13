SpaceX 有近 600 颗星链卫星在轨，每月建造 120 颗星链卫星

8 月 13 日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 每月可在华盛顿雷德蒙德的工厂建造 120 颗星链卫星，这意味着该公司每年可建造大约 1440 颗星链卫星。

早在 2015 年 1 月，SpaceX CEO 马斯克就宣布了卫星互联网服务计划，这一项目被命名为 “星链”。SpaceX 计划将约 1.2 万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了这已经获得批准的近 1.2 万颗卫星，该公司还申请发射 3 万颗卫星。

美国东部时间 8 月 7 日，SpaceX 成功发射了第 10 批星链（Starlink）互联网卫星。这是该公司自 2019 年以来第 10 次执行星链卫星发射任务，此次发射使得入轨卫星总数达到 595 颗，如果包括 2018 年发射的两颗原型卫星，入轨卫星总数则为 597 颗。

外媒报道称，从现在起到 2020 年底，该公司还计划进行至少 5-8 次发射任务。

7 月份的时候，SpaceX 告诉美国联邦通信委员会（FCC），其星链部门目前每月可建造 120 颗星链卫星，并且每月投资 7000 多万美元开发和生产数千台用户终端。

今年 3 月份，美国联邦通信委员会（FCC）批准 SpaceX 在美国部署 100 万个用户终端（即卫星天线），这将允许 100 万个家庭接受这项服务。但现在，该公司希望将这一数字增加四倍，增加至 500 万个。