银河麒麟操作系统 V10 发布：可兼容安卓生态

IT之家 8 月 13 日消息 据《科创板日报》消息，今日，在银河麒麟操作系统 V10 发布会上，麒麟软件执行总裁孔金珠发布了银河麒麟操作系统 V10，并表示该系统可以兼容安卓生态。

据悉，麒麟操作系统 V10 集成了自研的 UKUI 桌面环境，支持多壁纸、自由选择定制主题、方便控制各类软件和硬件的控制参数。还可以兼容丰富外设：打印机、扫描仪、双目摄像头等。据悉，该系统是银河麒麟和中标软件共同打造的最新成果。

在发布会上，中国工程院院士倪光南表示，麒麟操作系统安全等级已达到国内最高等级，相信国产自主创新软件会逐步替代国外垄断，这个时间短则三五年。此外中国工程院院士廖湘科表示，银河麒麟操作系统 V10 成功打破国外技术的垄断，麒麟操作系统在我国党政企业已达到 10000 家。

IT之家了解到，银河麒麟桌面操作系统 V10 是新一代面向桌面应用的图形化桌面操作系统，同时面向国产软硬件平台开展了大量优化的简单易用、稳定高效、安全创新的操作系统产品。银河麒麟桌面操作系统 V10 实现了同源支持飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等自主 CPU 及 x86 平台，提供类似 Win 7 风格的用户体验，操作简便，上手快速，并在国产平台的功耗管理、内核锁及页拷贝、网络、VFS、NVME 等方面开展优化，系统加载迅速，大幅提升了稳定性和性能；在生态方面：精选数百款常用软件，集成麒麟系列自研应用和搜狗输入法、金山 WPS 等合作办公软件，使您办公高效便捷，同时兼容支持 2000 余款安卓应用，补全了 Linux 生态应用短缺的短板；在产品升级方面：构建了多个 CPU 平台统一的在线软件仓库，支持版本在线更新。

产品特点：

同源代码构建

同源支持飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光、鲲鹏等国产平台，内核、核心库和桌面环境等所有组件同源构建，为不同平台的软硬件生态提供兼容一致的开发和运行接口，为用户提供完全一致的使用体验。

国产平台优化

针对国产 CPU 平台的特点，在功耗管理、内核锁、内核页拷贝、网络、VFS、NVME 等方面开展优化，实现 CPU 动态频率调节和温度监控，提升 I/O 性能、网络处理能力以及 NVME 的吞吐率。

图形显示优化

针对 XORG 实现 BMC 显卡和 radeon 显卡同时显示，构建中间层实现国产显卡软件栈的互兼容，GCN 架构显卡重构 EXA 2D 加速框架，2D 显示提升 40% 以上；优化图形状态、OpenGL 指令提交方式以及窗口管理器，使用 dri3 机制，解决 GPU lockup 等问题，3D 显示提升 100% 以上；支持并优化景嘉微、709 所等多款国产显卡。

内生安全体系

提供核内外一体化防护的安全体系，实现自研 Kysec、BOX 等安全机制和开源强访控制兼容管控。可自动识别并阻止非法导入的软件；可实现私有数据不被超级用户获取；支持指纹、指静脉、虹膜和声纹等多种生物特征的认证方式等。

轻量桌面环境

统一界面风格和操作体验，提供类似 Win 7 风格的用户体验，操作简便，上手快速，降低学习成本，满足不同人群的视觉和交互需求；基于插件模式实现系统主题、桌面、任务栏、开始菜单等桌面组件的并行加载，优化桌面图形加载速度；基于组件的桌面环境管理方式，组件之间基于高可靠进程间通信，有效提高系统稳定性。

统一软件商店

精选数百款办公、开发、图形、视频等常用软件，集成麒麟影音、麒麟助手、麒麟刻录等自研应用，以及搜狗输入法、金山 WPS 等合作办公软件，支持 Windows 软件替换导航，具备应用搜索、在线安装、在线更新、一键卸载、评分评论等功能特性，并定期推送新精选和适配软件。

安卓兼容环境

构建高性能安卓运行环境，形成完整的国产平台安卓应用生态迁移解决方案，实现高效的图形中间层、统一设备接口中间层、多实例多窗口化运行机制、数据共享、提升安卓 APP 体验和安全防护增强等功能，具有原生性、高兼容性、高融合性等特点，解决用户的多样化应用需求，将丰富、成熟的安卓生态迁移到国产平台下，目前可支持 2000 余款安卓应用（如微信、QQ、办公、股票、游戏等）。

版本兼容升级

构建了多个 CPU 平台统一的在线软件仓库，并通过版本默认集成的更新管理器客户端提供在线更新功能，支持软件更新和版本补丁升级，支持向联网用户推送系统更新包和安全补丁。所有软件更新和补丁都通过严格的兼容性测试验证，保证版本和应用更新升级完全兼容。