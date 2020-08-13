消息称谷歌 Pixel 5 只会推出 “XL”大屏版本

近日归功于一个 AI 跑分测试，我们知道了 Google Pixel 5 可能的内部规格。虽然即将推出的谷歌旗舰不如使用骁龙 865 的旗舰性能强大，但普通用户在实际使用中的体验不会有巨大的差别。

今天新的信息显示，谷歌只是准备了大屏版本的 Pixel 5。不过更重要的是，它可能比 Pixel 4 便宜。

@ImjustSayingJC 发的一条推文声称谷歌可能只会出售 Pixel 5 的 “XL”版本。如果最终成为现实，实际上是一个明智的选择，因为这将意味着许多用户将体验使用更大屏幕的好处。

Pixel 5“XL”中可能有足够的空间来整合更高级的技术，此前，屏幕分析师 Ross Young 谈到了一款未命名的谷歌手机，该手机采用了 6.67 英寸的 OLED 屏，面板将来自京东方和三星，并支持 120Hz 刷新率。考虑到骁龙 765G 确实支持 120Hz 显示屏，因此 Young 所说的型号可能是 Pixel 5 的 “ XL”。

此外，699 美元（约 4851 元）的传闻价格对于一款连旗舰芯片组都没有的设备来说还是太高了，不过它将比 Pixel 4 在发布时便宜 100 美元，支持 5G 连接，出货时配备 8GB RAM，并且很可能会采用改进的相机技术。