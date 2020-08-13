火狐开发商 Mozilla 裁员四分之一：免费模式难以为继

Mozilla 首席执行官 Mitchell Baker 近日在内部信中提到，该公司裁员了约 250 人，在台北的办公室也将关闭，还有至少 60 人会进行岗位调动。Mitchell 表示，这是疫情时期需要应对的大挑战，也是 Mozilla 整个组织的重组时机。

这是 Mozilla 在本年度内的第二次大裁员。今年年初时，由于产品收入未达预期，Mozilla 就已裁掉了 70 名雇员，总员工人数减少至 1000 名左右。此次再裁 250 人，占比高达 25%。

在名为《改变世界，改变 Mozilla》的公开信中，Mitchell 透露，公司在 2020 年之前已经做了很多规划，包括对新产品的投资，但 COVID-19 的全球大流行完全影响了他们的经济状况，这些计划不再可行，裁员也因此变得更加必要。与此同时，在 Mitchell 看来，Mozilla 的组织结构在过去很长一段时间以来都不是很恰当，为了 “创造新的产品，创建更好的互联网”，组织需要进行大的重组，以确保财务状况的长期稳定。

除了对产品，对技术和对社区的更多关注外，Mozilla 现在也强调 “focus on economics”。公开信指出，“一切都是免费的”这种旧模式会带来不好的后果，应尝试探索不同的商业机会，做价值交换。“提倡为公共利益创造经济价值的模式”也正是 Mozilla 宣言里的一部分。

Firefox 是 Mozilla 最重要的产品，而从调查机构 NetMarketShare 发布的数据来看，Firefox 的市场占有率今年持续下跌，远不及 Chrome，甚至被今年新推出的 Edge 也超过。Mozilla 官方数据也显示，Firefox 从 2017 年的每月约 3 亿用户减少到如今的 2.1 亿。

去年以来，Mozilla 为 Firefox 陆续推出了 Pocket 阅读等订阅制服务，大方向是打造更为隐私化的产品。目前看来，在这方面的商业探索还有很长一段路要走。