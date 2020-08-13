温州 20 家商户联名举报饿了么强制签署独家，饿了么称正在核实

8 月 13 日消息，外卖平台强制商户签署独家协议再惹争议。网络流传的一份举报信显示，7 月 7 日，温州市苍南县 20 家餐饮商户联名向温州市市场监督管理局举报饿了么强制签署独家协议，不允许商户上线其他外卖平台。

其中一名商户向凤凰网科技证实举报信属实，该商户称，签署独家协议一事自去年便已存在，他多次举报未果，7 月初联合多家商户联名举报，目前尚无进展。凤凰网科技询问饿了么方面，饿了么表示，目前正在核实相关情况。

举报信中称，“我们温州地区外卖商家，长期受饿了么欺负，不敢上其他外卖平台，若上了其他外卖平台，饿了么公司就会把商家下线，甚至进行罚钱”。上述商户向凤凰网科技表示，饿了么在温州地区市场占有率较高，拥有较强话语权。

举报信中指出，饿了么公司的行为已严重触犯《电子商务法》第三十五条和《反不正当竞争法》第十二条，滥用市场滥用权力，扰乱市场秩序。举报信结尾，有 20 位商户签名。

这并非外卖平台第一次传出强制签署独家协议。此前，美团外卖、饿了么均被多次曝出强制商户签署独家协议。本月初，温州本地媒体也曾报道，饿了么平台强制温州商户签署独家合作协议，否则便会被强制下线。相关投诉平台黑猫投诉上，也有多条针对饿了么、美团要求签署独家的投诉。

今年 4 月 10 日，广东省餐饮服务行业协会联合 33 个广东各地协（商）会向美团外卖发出交涉函，控诉美团不合理收费、强制签署独家协议等，呼吁美团外卖减免 5% 及以上外卖佣金。4 月中旬，美团与广东省餐饮服务行业协会达成共识，美团为广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至 3%-6%、尊重餐饮商户自主选择线上各类平台。