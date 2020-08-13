比尔 · 盖茨为何称微软收购 TikTok 是「金杯毒酒」？社交媒体并非简单游戏

尽管微软官方已经声明，针对 TikTok 收购案 9 月 15 日前不会再做进一步回应，微软创始人比尔 · 盖茨还是在近期接受美国《连线》杂志专访时回答了和 TikTok 相关的问题。

关于这场收购，比尔 · 盖茨保持谨慎乐观态度。盖茨直言特朗普希望为美国财政部从中争取抽成的行为「很奇怪」，「但无论如何，微软不得不应对这一切」。他还说：「谁知道这笔交易会发生什么。」

比尔 · 盖茨已经淡出了微软最核心的管理层，并非洽谈 TikTok 收购的直接决策人，但作为微软的技术顾问，他仍会为公司的重大决策提供意见。

盖茨如何看待 TikTok？他回答里最有深意的这可能是这一句，「poisoned chalice」（有毒的圣杯）。

「有毒的圣杯」，或者说是「金杯毒酒」，出自莎士比亚的戏剧名著《麦克白》，通常指那些看上去诱人但可能会带来麻烦的东西。

比尔 · 盖茨用它来比喻和 TikTok 的交易，到底说的是什么？

「社交媒体不是简单的游戏」

显而易见，这场收购可能给微软带来收益。

TikTok 最主要的收入来源是广告。微软旗下有搜索产品 Bing，有 Xbox 等娱乐业务，还有企业服务，这些都能与 TikTok 在业务上形成协同，进一步扩大微软数字广告业务的整体规模。

更重要的是，TikTok 所属的社交媒体赛道，以及背靠的 Z 世代年轻用户群体，都是微软一直想抓住却又求而不得的东西。华尔街日报就曾指出，一旦拥有 TikTok，微软就可能被 YouTube 和 Facebook 视为最大竞争对手。

在拓展业务边界，拓宽用户群上，收购 TikTok 藏着微软的野心。正是面对这么一桩看似「完美」的交易，比尔 · 盖茨却发出了「金杯毒酒」的警示。

因为事情的另一方面，并没那么简单。比如前美国联邦通信委员会高级顾问吉吉 · 索恩就直言，「微软会给自己找来一个大麻烦」。因为仇恨言论、虚假信息、恶意攻击等内容始终存在于社交媒体之中。

这些信息，比尔 · 盖茨自己就深有体会。今年以来，他把工作重心放在抗疫上。他说，「我们花了数百亿美元买疫苗来拯救生命」，但在一些社交媒体上，却有人评价「我们是在赚钱，我们是在结束生命」。

这些言论，「在某种程度上颠覆了我们的价值观和我们的历史记录」，比尔 · 盖茨说，「网络谣言很能蛊惑人心，你（平台方）必须能够辨别，让它们传播得慢一些也是好的」。

看得出来，比尔 · 盖茨对于现有社交平台上的信息传播管理机制，有明显的不同意见。

如果微软获得 TikTok 这样一个以算法为核心，并且拥有庞大用户量的公司，它就有可能依靠「算法的价值观」，来改变这个现状。

被问及对于微软进入社交媒体的态度，比尔 · 盖茨表示，让 Facebook 拥有更多的竞争对手「可能是件好事」，「特朗普却在杀死这唯一的竞争对手，令人匪夷所思。」

然而运营一家用户庞大的社交媒体，必须面对自由表达所带来的社会影响和内容监管上的风险。

以 Facebook、YouTube 和 Twitter 为例，尽管这些产品已经采用了人工智能技术，雇佣了成千上万的内容管理员来删除误导性内容，但有风险的信息还是可能成为漏网之鱼，他们不得不持续为自己辩护，一方面向美国政府自证清白没有操控舆论，另一方面也必须面对用户的不满和质疑。

比尔 · 盖茨显然看到了这些问题。他说过，「要做大社交媒体并非一场简单的游戏」，「TikTok 不仅有舞蹈动作，还有政治内容」。他显然知道微软将 TikTok 收入囊中后，会给微软和美国政府的关系带来更多「摩擦」，也会给微软带来更多全新的挑战。

这恐怕就是那个「金杯毒酒」名头的由来。

TikTok 到底味着什么？

比尔 · 盖茨并非 TikTok 的目标用户。他对这款应用的了解主要来自自己的大女儿。他很好奇，女儿为什么要花那么多时间刷 TikTok。

目前，TikTok 在美国的月活用户约为 3000 万，其中 42% 的用户年龄在 18-24 岁之间。这些是美国 Z 世代的主流用户。

年轻人在 TikTok 上分享生活、趣味段子、舞蹈动作等娱乐化视频，也会通过这款应用发表对时政、经济等社会议题的看法。这些内容通过机器学习形成的算法，被高效精准分发到用户手中，然后其中一部分形成了持续的关注关系。

今年 6 月 22 日，特朗普在美国俄克拉荷马州 Tulsa 市召开竞选集会。这原本是一场网上预约爆满的活动，结果出席的观众远未达到预期，场馆内空出了大片座位。特朗普被放鸽子了。

其中一个很重要的原因，是大批美国年轻网民参与了一场恶搞计划，大量用户注册了这场集会，再故意不参加。

Mary Jo Laupp 发布在 TikTok 的视频内容截图 | 网络

而整个事件的起因，是一位叫做 Mary Jo Laupp 的网友在 TikTok 上发了一条「泄愤」的视频，因为她目睹了特朗普枉顾疫情的严重和民众的抗议、坚持举办大选聚会。视频中，她神情严肃，「建议大家都去订票，然后把特朗普孤单地留在台上。」

Mary Jo Laupp 并非什么大 V，她的 Twitter 账户只有 4000 多粉丝，是一位本地的音乐家，自称「TikTokGrandma」。但这个视频提议很快得到了大量 TikTok 年轻用户的响应。

在诸多媒体的报道中，这场「空座事件」体现了年轻一代表达态度的创造力，以及完全不同的行为方法，也被认定为特朗普与 TikTok 的年轻用户结下了梁子。

今年 7 月初传出特朗普政府要封禁 TikTok 的消息后，TikTok 里美国的年轻人就在推特上发起了「拯救 TikTok」（#SaveTiktok）的行动。

有 TikTok 用户录制视频表示，如果特朗普真的执行「封禁令」，他就会出现在白宫与特朗普对峙。白宫顾问凯莉安 · 康威 15 岁的女儿克劳迪亚 · 康威也加入到了此次「报复」的行动中。

TikTok 上拥有 75 万粉丝的创作者胡安 · 布克甚至发布了一段视频，教大家如何给特朗普竞选 app 刷差评。这条视频点击率已接近 600 万次。

胡安 · 布克的教学视频与特朗普选举 App 的一星评论 | 产品截图

粉丝们纷纷响应号召，涌入应用商店给特朗普的 App 刷一星。这使得该产品的下载量一度暴涨。Sensor Tower 数据显示，其当时在苹果商店的排名一下从第 486 位升至第 2 位。

《纽约时报》评价，TikTok 已经成为了年轻人进行创意表达和保持人际交流的重要平台，尤其在选举临近时，TikTok 成为了 Z 世代活动家和有政治思想的年轻人组织和分发政见信息的渠道。

实际上，TikTok 和抖音虽然几乎是一个产品形态，但是在中美却完全变成了两个不同的东西。在中国是人们消磨时光的休闲娱乐产品，但在美国却有着更强的社区属性，也具备了年轻群体表达态度和意见的作用。

而 TikTok 对内容的管理一直面临两难，一方面，之前因为一些涉及政治的内容，被川普政府指控限制「言论自由」，另一方面，又被同样的政府指责「影响舆论」。

Facebook 等平台同样有这样的两难问题，但 Tiktok 实质上压力更大。因为他带来的是美国年轻一代，摆脱了 Facebook 和 Twitter 平台原有的影响力模型，构建出的新模型和新的高影响力群体。

对美国政客而言，这才是他们刚刚学会如何玩转互联网影响力后，又一个无比头疼的新挑战。当然，这也是让 Facebook 看上去会感觉「酸痛无比」的点。

目前，有官员敦促特朗普对 TikTok 采取更强硬的立场。比如白宫贸易顾问彼得 · 纳瓦罗就曾公开表示，不认为将 TikTok 出售给一家美国公司就能解决国家安全问题。其实，他不愿意说的后半句，恐怕是担心这种的新的影响力机制和新的影响力平台，会进一步让美国政治家们更难掌握整个国家的舆论。

所谓担心数据安全本身就是莫须有的怀疑，美国政府真正担心的恐怕也不是中国控制美国舆论，而是担忧自己对于舆论管理的失控。因为如今社交媒体影响社会认知和态度的模型，已经和传统媒体完全不同，这让美国政府感到了恐惧。

当年美国在全球点燃「颜色革命」的套路，如今在黑人弗洛伊德死亡案件上，几乎遭遇了一摸一样的「back fire」（回火）。除了用做转移内部矛盾，和制造中国威胁论之外，这也是白宫希望杀死 Tiktok，同时震慑、约束其他社交平台的隐秘心思。

在互联网的内容媒介从图文向视频转化之时，TikTok 创造了一种区别于 Facebook 和 Twitter 的表达方式，而这种方式又与 Z 世代网络原住民的表达习惯完全匹配。这让它无意中成了一个「出头鸟」。

这也就注定了微软和 Tiktok 的交易，还有着巨大的阻碍和不确定性。