苹果今年第二季度在美国售出 1500 万部 iPhone 创新纪录

根据 Canalys 分享的一份新报告显示，苹果在 2020 年第二季度在美国售出了约 1500 万部 iPhone，在美国创造了新的纪录。

苹果的 iPhone 11 设备的出货量比去年的 iPhone XR 多出 15%。最引人注目的是，iPhone SE 推动了苹果季度市场份额增长到 47%。总体而言，苹果的设备出货量比去年同期增长了 10%。

第二季度厂商们在美国总共销售了 3190 万部智能手机。同比下降了 5%，但环比增长了 11%。3 月底在中国重新开放的制造工厂以及 5 月和 6 月重新开放的零售店是增长的主要推动力。2020 年第二季度在美国交付的智能手机中，约有 70%是在中国制造的，比上一季度增长了 60%。

2020 年第二季度 5G 普及率较低，但随着未来几个月内更多支持 5G 的设备进入市场，预计该数字将增加。苹果将在今年秋天发布支持 5G 的 iPhone，为推动 5G 普及做出贡献。

在每售出的 10 部设备中，苹果和三星就占 7 部。美国智能手机的平均价格与去年相比下降了 10%，降至 503 美元。Canalys 发现，分销商正在增加来自知名度较低的品牌（如 Unimax 和 Wiko）的超低端 Android 智能手机的订单。除了 ‌iPhone SE 的成功之外，低于 400 美元的细分市场似乎有望获得更大的关注。