三星 Galaxy Watch 3 国行发布：41mm 2999 元，45mm 3099 元起

IT之家 8 月 13 日消息 今晚，三星正式发布了 Galaxy Watch 3 国行版，41mm 蓝牙版 2999 元， 45mm LTE 版 3799 元，45mm 蓝牙版 3099 元。

IT之家了解到，三星 Galaxy Watch 3 国行版有 45mm 和 41mm 两种尺寸可供选择，采用高级金属质感的配色，有曜岩黑、冷山灰、迷雾金可选，配有标志性经典的可旋转表圈。

三星表示，三星 Galaxy Watch 3 配以精妙的旋转表圈，搭配更大的屏占比，较上一代更薄、更小巧，重量减轻了约 15%。Galaxy Watch3 采用优质真皮表带打磨而成，表带背面则采用了防变色的强化皮革让表带更为耐用持久。

Galaxy Watch3 标志性的外观，可提供丰富的表盘界面，表盘可在 40 多种复杂功能中进行组合选择。

Galaxy Watch3 使用红色 LED 和红外线来估测您的血氧饱和度即血液中的氧气含量。血氧饱和度可直接反应您的身体状况，因此您可以利用 Samsung Galaxy Watch3 安排您的日常活动。

Galaxy Watch3 通过其增强型加速计自动检测严重坠落，紧急情况发生时可向您的紧急联系人发送所在位置和求救信号。

Galaxy Watch3 配备了超过 120 个家庭锻炼项目可供您选择，帮助您在自由时间中高效锻炼。锻炼时，从手机中选择课程并投射到电视等设备上——手表上即可实时显示您的心率。