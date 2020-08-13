首汽约车魏东：呼吁开放出租车竞争

8 月 13 日晚间消息，在近日举行的 2020 亚布力中国企业家论坛 · 武汉特别峰会上，首汽约车 CEO 魏东在 “消费论坛”上分享了首汽约车在提振消费方面的思考：市场下沉、产品下沉、场景深挖、跨界打通。同时，他也呼吁政府让拥有人车双证的合规驾驶员同出租车一样不受限行限制；政府限定规则的条件下放开出租车市场竞争。

下沉市场是新机会 考虑推出拼车、顺风车产品

面对新冠疫情对消费造成的巨大冲击，从网约车出行行业来看，企业又应该如何发力，来促进企业发展，同时提振消费？

对此，魏东分享了首汽约车目前的一系列做法，如市场下沉，开拓三四五线城市市场。在魏东看来，三四五线城市目前的市场渗透率并不高，这是企业面临的机会。而四五线城市短期还拥有一个小增长点，因为受国外疫情影响，出境游无法开展，今年国内旅游业将强劲复苏，尤其是接下来的十一黄金周 8 天长假，很多旅游景点将迎来出行高峰，将景区旅游开展起来，也将是企业开拓更多增长空间的机会。首汽约车目前已和九寨沟政府共同推出了 “九寨约车”业务，打通机场到 5A 级景区的旅游交通网络，助力旅游经济复苏。

考虑到整体消费能力可能下降的趋势，魏东还表示，除了市场下沉，产品也要下沉，首汽约车已经在考虑如何推出合理的拼车产品，而第一步是从企业内部员工拼车开始，同时也研究如何在保障安全的情况下，开展顺风车类的产品。

除此之外，在现有基础上进行场景深挖也是可行的方向，魏东表示，首汽约车也将深耕企业市场，升级会议宝产品，让会议行程安排全部线上化，为企业会议用车提供全套的会议服务。

企业内部的发展固然重要，而企业之间的协同跨界发展更是目前经济环境下发展的趋势，魏东表示，希望与更多行业的企业实现跨界打通，共同为用户创造更多的价值，共同提升企业的价值。其还以首汽约车近期推出的 “场景会员”体系——首约 PLUS 会员为例，讲述以出行链接餐饮、购物、教育、酒店、个人护理等生态场景，为用户提供更多生活体验服务的生态战略思考。

呼吁政府在限定规则的条件下 放开出租车市场竞争

对于提振大众消费意愿，除了企业自身的策略和打法，魏东表示，希望政府层面也能倾听企业的声音，给予企业更多的支持，推动出行行业市场化变革。

“网约车正在推进合规化，对于拥有人车双证的合规驾驶员，希望能同出租车一样不受限行限制，进一步释放供给侧的产能，创收的同时增加供给。”魏东表示。

而面对出租车市场的政府定价机制，魏东也呼吁，希望政府在限定规则的条件下放开市场竞争，推进巡游出租车动态运价调整。魏东称：“没有竞争就没有服务和体验，也就没有创新，市场竞争将让千篇一律的出租车变成差异化的‘姹紫嫣红’的出租车，让服务更好，自然也能促进消费提升。”

在网约车行业多年，看着很多全国劳模、省劳模司机每公里单价和普通司机、新司机一样，魏东认为好的服务没有体现出其应有的价值。他表示：“希望出租车驾驶员能够实行职业化分级，这样倒逼驾驶员有动力把服务做好，实现服务的差异化。当行业服务能力提升以后，整个行业的消费就能提升上来。”