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英特尔公布 Tiger Lake SoC：Willow Cove 架构，性能提升超越一代

2020/8/13 21:13:00 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 13 日消息 今晚，英特尔正式公布了 Tiger Lake SoC，采用了 Willow Cove 架构，官方称将提供超越代间 CPU 性能的提高。

IT之家了解到，Willow Cove 是英特尔的下一代 CPU 微架构基于最新的处理器技术和 10nm 的 SuperFin 技术，相比上一代的 Sunny Cove 架构，极大地提升了频率以及功率效率，还将重新设计的缓存架构引入到更大的非相容 1.25MB MLC 中，并通过英特尔控制流强制技术（Control Flow Enforcement Technology）增强了安全性。

Tiger Lake SoC 采用全新 Xe-LP 图形微架构，可以对 CPU、AI 加速器进行优化，将使 CPU 性能得到超越一代的提升

Tiger Lake SoC 拥有以下特点：

  • 全新 Willow Cove CPU 核心 – 基于 10nm SuperFin 技术进步，显著提升频率

  • 新 Xe 图形架构 – 具有高达 96 个执行单元（EUs），每瓦性能效率显著提高

  • 电源管理 – 一致性结构中的自主动态电压频率调整（DVFS），提高了全集成电压稳压器（FIVR）效率

  • 结构和内存 – 一致性结构带宽增加 2 倍，约 86GB/s 内存带宽，经验证的 LP4x-4267、DDR4-3200；LP5-5400 架构功能

  • 高斯网络加速器 GNA 2.0 专用 IP，用于低功耗神经推理计算，减轻 CPU 处理。运行音频噪音抑制工作负载情况下，采用 GNA 推理计算的 CPU 利用率比不采用 GNA 的 CPU 低 20%

  • IO – 集成 TB4/USB4，CPU 上集成 PCIe Gen 4，用于低延迟、高带宽设备对内存的访问

  • 显示 – 高达 64GB/s 的同步传输带宽用于支持多个高分辨率显示器。到内存的专用结构路径，以保持服务质量

  • IPU6 – 多达 6 个传感器，具有 4K 30 帧视频、27MP 像素图像；最高 4K90 帧和 42MP 像素图像架构功能

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关键词：英特尔tiger Lake

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