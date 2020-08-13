英特尔公布 Tiger Lake SoC：Willow Cove 架构，性能提升超越一代

IT之家 8 月 13 日消息 今晚，英特尔正式公布了 Tiger Lake SoC，采用了 Willow Cove 架构，官方称将提供超越代间 CPU 性能的提高。

IT之家了解到，Willow Cove 是英特尔的下一代 CPU 微架构基于最新的处理器技术和 10nm 的 SuperFin 技术，相比上一代的 Sunny Cove 架构，极大地提升了频率以及功率效率，还将重新设计的缓存架构引入到更大的非相容 1.25MB MLC 中，并通过英特尔控制流强制技术（Control Flow Enforcement Technology）增强了安全性。

Tiger Lake SoC 采用全新 Xe-LP 图形微架构，可以对 CPU、AI 加速器进行优化，将使 CPU 性能得到超越一代的提升。

Tiger Lake SoC 拥有以下特点：