贝壳找房纽交所挂牌上市，发行价 20 美元 / ADS

8 月 13 日消息，今日贝壳找房在纽交所成功挂牌上市，股票代码为 BEKE。发行价定为 20 美元 / ADS，将发行 1.06 亿股 ADS。

贝壳找房 CEO 彭永东致辞表示，未来十年，贝壳会有更大的发展。“贝壳从事的行业注定是非常艰难的选择，做难而正确的事情是我们这个组织的 DNA。”

招股书信息显示，腾讯、高瓴、红杉、富达等均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购贝壳此次 IPO。其中，腾讯公布至少认购 2 亿美元的 ADS，高瓴和红杉则分别认购至少 1 亿美元的 ADS，富达基金及其相关实体意愿认购至少 4 亿美元的 ADS。

贝壳找房 IPO 招股书显示 , 贝壳找房 2020 年上半年达成 1.33 万亿元的平台成交总额 (GTV,Gross Transaction Value), 相比上年同期的 8900 亿元增 49.4%。2020 年上半年贝壳找房实现营业收入 272.6 亿元，相比上年同期的 196.1 亿元增长 39%；净利润为 16.1 亿元，相比上年同期的 5.6 亿元增长 188.6%。

截至 2020 年 6 月 30 日，贝壳平台已进驻全国 103 个城市，连接了 265 个新经纪品牌的超过 45.6 万经纪人和 4.2 万家经纪门店。