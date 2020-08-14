Mac 这功能让 Win 羡慕嫉妒？其实 Win10 也能这样玩

如果你是 macOS 的用户，应该知道苹果在其中设置了一个相当巧妙的功能——QuickLook。在 macOS 中对着一个文件按一下空格，就可以预览这个文件的详情，不用打开文件也可以知道这到底是什么内容，在一堆图片、视频或者文档当中苦苦寻觅时，QuickLook 绝对可以称得上让效率加倍的神级设计。

macOS 上的 QuickLook

可惜的是，微软 Windows 系统并没有这样的功能。尽管 Windows 在资源管理器中提供了预览视图，但一来显示预览内容的区域非常小，二来支持预览的文件格式少之又少，因此实用性不高。怎么办？其实通过第三方软件，例如 Win10 上的这款 “QuickLook”应用，就是这样的工具。





Win10 的 QuickLook 应用在 Win10 商店中就可以下载到，从名字就可以看出，这是对 macOS 功能的模仿。不过这不要紧，重要的是体验到底如何，能不能和 macOS 上的原生功能媲美？安装 QuickLook 后，任务栏就会出现一个图标，右击图标可以安装插件、设置自启等等，建议设置随系统启动自动运行。

在任务栏可以进行设置

来看看 QuickLook 的体验吧。其实 QuickLook 的使用真的就几乎和 macOS 一样，选中文件后，按空格就可以预览了。QuickLook 默认支持图片、视频、txt 文档、zip 压缩文档等文件的预览，实用性还是杠杠的。

用 QuickLook 预览图片

用 QuickLook 预览压缩包

用 QuickLook 预览 apk

而通过安装插件，QuickLook 还可以支持更多的文件格式——这和 macOS 是一样的。QuickLook 作为一款开源软件，它的插件也在 GitHub 上有开源，点击下面的链接下载即可。

可以看到，QuickLook 可以通过插件支持 Office 文档、epub 电子书、apk 安卓安装包等更多文件格式的预览。那么这些插件要怎么安装呢？



其实很简单。下载了插件后，开启 QuickLook，然后选中该插件点击空格，即可安装，完成后重启 QuickLook 就可以了。

安装插件

要删除插件的话，就比较麻烦一点，先进入下面这个目录：

%LOCALAPPDATA%\Packages\21090PaddyXu.QuickLook_egxr34yet59cg\LocalCache\Roaming\pooi.moe\QuickLook\QuickLook.Plugin

然后找到插件对应的文件夹，退出 QuickLook 后删除该文件夹即可。再次开启 QuickLook，可以发现插件的确已经删除掉了。

进入该目录删除插件

再来看看安装插件后的效果吧。QuickLook 的操作和 macOS 的功能一样，可以迅速切换文件预览。可以看到，效果非常流畅，实用性十足。

QuickLook 效果

总的来说，这是一款能够大大提升系统体验的工具。其实 macOS 上很多人性化的设计，在 Win10 上都会对应的第三方软件可以实现，以后再来给大家陆续介绍吧。

QuickLook Windows 商店下载

QuickLook 插件