爱奇艺 Q2 总营收 74 亿元，订阅会员规模达到 1.05 亿

爱奇艺公布了截至 2020 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，2020 年第二季度爱奇艺总营收达到 74 亿元人民币 (约合 10 亿美元)，同比增长 4% ，高于预计的 72.5 亿元；净亏损为人民币 14 亿元（约合 2.041 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 23 亿元，同比收窄亏损。

截止第二季度末，爱奇艺的订阅会员规模达到 1.05 亿。

财报显示，第二季度，爱奇艺会员服务收入为 40 亿元人民币（约合 5.727 亿美元），较 2019 年同期增长 19%，在线广告营收为 16 亿元人民币（约合 2.245 亿美元）。本季度公司实现内容发行收入 8.606 亿元人民币（约合 1.218 亿美元）。同期，其他营收达到 9.189 亿元人民币（约合 1.301 亿美元）。

2020 年二季度，爱奇艺营收成本相较 2019 年同期下降了 2%。运营亏损为 13 亿元人民币（约合 1.814 亿美元）。运营亏损率为 17%，2019 年同期运营亏损率为 26%。

截至 2020 年 6 月 30 日，爱奇艺持有现金、现金等价物、限定用途现金和短期投资共计 95 亿元人民币（约合 13 亿美元）。

展望 2020 年第三季度，爱奇艺预计总收入介于 69.5 亿元人民币（约合 9.841 亿美元）和 74 亿元人民币 （约合 10 亿 美元）之间。

8 月 14 日凌晨消息，爱奇艺发布公告称，该公司被美国证券交易委员会（SEC）调查，要求提供 2018 年 1 月份以来的财务记录，并提及空头 WolfPack 所提及的财务内容。

爱奇艺称已经针对做空者 WolfPack 的指控聘请了顾问，无法预判 SEC 调查的持续时间和结果，爱奇艺股价美股盘后跌 19%。