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微软 Visual Studio Code 1.48 发布：加入 Java 轻量模式

2020/8/14 8:19:16 来源：开源中国 作者：xplanet 责编：微尘
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Visual Studio Code 1.48 稳定版（即 2020 年 7 月更新）已发布。

此版本更新亮点包括：

同步设置到稳定版 - 现在可以在稳定版中预览同步设置

更新扩展视图菜单 - 简化菜单，附加过滤选项

新的 Git 视图子菜单 - 重构 Source Control 视图中 Git 的溢出菜单

更新浏览器内调试 - 在浏览器中进行调试，无需编写启动配置

添加了新的 Debug: Open Link 命令以快速调试任何 URL。此命令允许调试任何 URL，而无需其他启动配置。

发布公共 repo - 选择是发布到公共还是私有 GitHub repo

现在可以选择将 repo 公开，而像以前一样默认私有

Notebook UX 更新 - 新的 Cell 菜单；增强了拖放功能

改进了 Notebook 中的拖放体验，拖动折叠的 Markdown 单元将在折叠区域内移动所有嵌套单元。

新的远程容器教程 - 了解如何附加到容器并创建新的开发容器

包括：1）附加到容器 - 附加到已运行的 Docker 容器；2）创建开发容器 - 创建与开发环境匹配的自定义容器；3）devcontainer.json 参考 - 通过 devcontainer.json 属性控制容器的创建

Java 轻量模式 - 更快地开始使用 Java 源文件

Java 语言支持扩展现在支持轻量模式，适用于想要快速使用 Java 源文件的情况，同时各种语言功能保持不变。

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关键词：Visual Studio Code

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