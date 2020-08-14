每年会费 50 万美元，Facebook 以最高级别身份加入 Linux 基金会及董事会

当地时间 8 月 13 日，Linux 基金会宣布 Facebook 以白金级会员身份加入。

在此之前，Facebook 已经是 Linux 基金会许多托管项目的主要贡献者，比如 Presto、GraphQL、Osquery，还有 ONNX。Linux 基金会也表示 Facebook 一直是 Linux 内核开发的积极参与者，因为它雇佣了不少关键的 Linux 内核开发及维护人员。

尽管在隐私方面遭人诟病，Facebook 确实在开源领域做了不少贡献。不仅是软件开源，Facebook 还发起了一些项目，推动开源生态的发展：

通过 Facebook Connectivity 和开源的电信基础设施项目（TIP）基金会，为没有互联网的人们带来快速且可靠的网络。Facebook 的 Magma 开源项目使电信运营商可以轻松地在难以到达的区域部署移动网络，从而降低了建设和维护电信网络的成本。

Facebook 的 “Data for Good” 计划用于共享地理数据，以解决一些世界范围内的人道主义问题，包括在 COVID-19 疫情期间发挥作用。

创建并维护 PyTorch 开源生态系统，为在计算机视觉、自然语言处理和其他学科中利用人工智能和机器学习贡献了很大一份力量；

React.js 也由 Facebook 创建，它为世界上一些最受欢迎的网站提供支持，并且由于其简单性和灵活性而成为前端 Web 开发标准。

Linux 基金会会员分为银级、金级和白金级三种不同等级，白金级即最高等级，每年需缴纳会费 50 万美元，同时拥有董事会席位。AT&T、谷歌、华为、IBM、英特尔、微软、Oracle、腾讯以及 VMware 等都已经在白金会员之列。

作为白金级会员，Facebook 的开源负责人 Kathy Kam 成为董事会一员。Kam 拥有 20 年的工程师、产品管理，以及开发者关系领导经验，曾就职于谷歌和微软。