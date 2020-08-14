爱奇艺 CEO 龚宇：7 月初高考结束后，流量明显增长

爱奇艺今日发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第二季度总营收为人民币 74 亿元（约合 10 亿美元），同比增长 4%；净亏损为人民币 14 亿元（约合 2.041 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 23 亿元，同比亏损收窄；每股美国存托股票摊薄净亏损为人民币 1.96 元（约合 0.28 美元），相比之下去年同期的每股美国存托股票摊薄净亏损为人民币 3.22 元。

财报发布后，爱奇艺创始人兼首席执行官龚宇、爱奇艺首席财务官王晓东等高管出席随后召开的财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

高盛银行分析师温迪 · 陈（Wendy Chan）：感谢管理层接受我的提问，我的问题是关于我们的付费用户增长的。那么我想请问一下，刚刚龚总也提到，我们现在会员的增长在 6 月份有一些回来的迹象。那么我想请问现在高考结束以后，已经进入了夏季高峰季的情况下，我们看到今年下半年的付费会员增长的趋势是如何？以及从一个更长期的角度来说，我们期待付费用户能够增长到什么水平？

龚宇：7 月初高考结束以后，流量明显增长，但是因为今年疫情和高考推迟一个月，以及中小学的考试时间跟往年的情况不太一样，开学的时间也不太一样，所以趋势是很明显在增长，无论是流量还是会员数，但是现在很难估计准确的这个数字。

投资银行 Jefferies 托马斯 · 庄（Thomas Chong）：早上好，谢谢管理层接受我的提问。我的问题主要是关于广告。想问一下，我们看下半年，刚刚龚宇总也提到广告方面环比有一个恢复，想问一下我们应该怎么看 KA 的客户跟 SME（中小企业）客户的广告趋势？然后关于随刻，我们在下半年的战略可以分享一下吗？

龚宇：好，谢谢。爱奇艺的广告收入主要是品牌广告收入，也就是 KA 广告主的占比非常大。随着综艺节目的恢复，KA 广告主在爱奇艺上的投放金额明显在变大，但是从财报上反映出来可能还需要一段时间。因为我们的新的综艺节目，在 8 月份有一些、9 月份有一些，然后 10 月份，这是高峰。占比比较小的 SME 广告，现在在逐渐的增加过程中，但是因为占比太小了，所以对数字的影响不是很大。第二个问题是随刻。随刻，我们在用营销手段、技术产品和建立 PUGC 的内容生态方面，正在尝试努力，有明显的进步。但是因为刚开始做，流量在整个爱奇艺体系的占比比较低，所以它产生的广告库存，对广告的收入的影响也不是很大。