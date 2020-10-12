华为鲁勇：5G 建设应当适度超前，要与联接、云、 AI 等协同发展

2020 年中国国际信息通信展（简称 “北展 “）将于 10 月 14~16 日在北京国家会议中心举办，今年华为的参展主题 “5‘机’协同，共创新价值”。在近日的一场华为北展媒体沟通会上，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇表示，5G 必须要与联接（智能终端与行业终端）、云、计算、人工智能等其他智能相关技术协同发展，并与行业信息化应用相融合。

他认为，从 5G 当前首发的产业创新实践来看，无论是远程操控类的应用、图像识别类的应用、无人机器类等的场景应用，真正能够对行业的数字化转型与智能升级起到作用，仅靠单纯的 5G 联接能力是不够的，“必须要有‘通用计算或 AI 计算’能力的加持，同时必须要与行业信息化系统结合，才能产生聚变效应，释放出强大的数字经济驱动力，体现出 5G 的社会价值。”

据了解，在今年的北展上，华为预计参与 20 场主题演讲，其中有 7 场自办论坛，涵盖 5G 网络建设、5G 产业发展、新基建、全光网、AI 等领域。华为公司常务董事丁耘、华为公司战略部总裁张文林将在北展主论坛进行主题演讲。此外，华为还将联合中国移动、中国联通、中国电信和中国广电举办四个客户专场展区。

去年 9 月 30 日北展期间，三大运营商宣布 5G 正式启动商用，一年来，5G 基站登上 6500 米珠峰前进营，深入 534 米地下矿井。根据工信部最新数据显示，目前中国 5G 的基站数量已达到 50 万站，预计年底将超过 60 万站，或将覆盖全国地级以上城市，基站建设数量和覆盖范围已居于全球首位。

目前，我国 5G 套餐用户突破 1.5 亿，5G 终端累积发货超过 1.2 亿，5G 在网用户连接数超过 1 亿。随着 5G 在医疗、电力、港口、制造、超高清、车路协同等垂直领域的深入应用，以及 5G 终端和 5G 套餐量的持续递增，鲁勇认为，5G 产业生态的成熟度发展迅速，并超出预期。

不过，针对 5G 的建设投入与发展，业内一直有关于建站成本、用电功耗、杀手应用、和商业模式的质疑之声。针对这些声音，鲁勇强调，“信息基础设施建设应当适度超前，我们不用过分为信息基础设施的适当提前的投入担心，不必过分为未来担心，站在昨天看明天，信息基础设施建设好了，创新应用、创新商业模式就会出现。”

回看 3G 时代，有了 3G 网络和智能终端的出现，激发了社交媒体、电商等移动互联应用，使我们进入了移动互联的全新时代，提升了整体社会运行效率，同时推动了经济模式的变革。4G 时代随着网络逐步成熟，新应用再次应运而生，有了短视频、直播新的消费级应用，以及在线教育等垂直维度的移动互联应用，甚至还产生了 “粉丝经济”与 “知识付费”变现模式，知识付费的模式颠覆了 3G 时代移动互联仅靠 “电商、广告以及游戏”变现的模式。

“路修好了，自然就有车跑”，在鲁勇看来，“面向 5G 未来，我们要满怀信心，一是对中国 5G 网络能力的信心；二是对 5G 产业政策的信心；三是对 5G 生态成熟度的信心。”

他表示，对于 5G 基站功耗高、用电量大问题，政府方面不断加大产业政策扶持。早在 2018 年 4 月，国家发改委、财政部就下发了降低部分无线电频率占用费标准的通知文件。自发牌起的一至三年免收、四至六年减收频率占用费。

而在 5G 规模部署过程中面临着基站站址获取难、进入成本高等问题，鲁勇透露，目前几乎所有省份都在各项政策中对 5G 站址规划、建站资金及站点用电予以了支持，包括开放 5G 站点资源、加快推进 5G 基站转供电改直供电降低基站电费等举措。

此外，在推动 5G 产业创新和发展方面国家及各地政府已制定实施明确政策。

今年 4 月，国家发布 “新基建”规划，明确 5G 作为重点方向之一。工信部已经发布了包括了医疗、教育、电力、港口、制造、超高清、车路协同等垂直领域的七项 5G 创新应用提升工程。同时也明确提出了相关 5G 加快网络部署、丰富应用场景、加大研发力度、构建安全体系、加强组织实施等五方面 18 项措施。全国已有 19 个省（直辖市、自治区）的政府工作报告将 “推进 5G 通信网络建设”列入 2020 年重点工作。30 个省、直辖市、自治区，已有 30 个（除西藏外）发布了 5G 专项建设方案和产业推动的行动计划。

与此同时，5G 产业生态的成熟度发展迅速，超出预期。不仅 5G 手机已进入千元机时代，CPE、模组等已推出超过 100 款。三大运营商 5GtoB 项目合计超过 5000 个，相关总营收超过 15 亿。行业模组市场需求量已在 200-300 万个，相信 5G 模组价格有望很快降至 500 元以下。

“毫无疑问中国有 5G 发展最优质的土壤，中国有最大规模的用户群体，全球顶尖的运营商和通信厂商，领先的移动互联与行业信息化应用基础，优质的创新生态，以及来自国家有力的政策支持，这一切都为中国 5G 产业创新提供了最佳的发展环境。”鲁勇说，以 5G、云计算、数据中心、人工智能为代表的 ICT 基础设施作为新基建之 “基”，也为孕育创新、促进转型、培植发展新动能提供了肥沃的土壤。