果粉也用安卓：MacBook 连接安卓机最好的工具 OpenMTP

尽管 iPhone 很出色，然而 iPhone 在续航、快充、5G、本土化功能等方面的短板，让很多果粉也换用了安卓手机，或者将安卓作为备机。然而，很多果粉都只有 MacBook，毕竟 MacBook 目前仍是最出色的轻薄本之一，在 macOS 上如何连接安卓机？macOS 固然支持安卓的 MTP 模式，但体验其实并不好，更多朋友会选择其他一些第三方方案。

之前锤子曾经推出过一款 macOS 连接安卓机的软件 “HandShaker”，不过它已经久未更新了。有没有其他工具？今天就来给大家推介一款 “OpenMTP”，这可能是当前 macOS 连接安卓机最好的工具了！

OpenMTP：https://openmtp.ganeshrvel.com/

OpenMTP 是一款来自国外的软件。首先它的一大良心之处，就在于它是完全开源且免费的。如果你是一名开发者，也可以点击下面的链接，进入 OpenMTP 的 GitHub 开源页面查看其源代码。

OpenMTP 主界面

OpenMTP GitHub 页面：https://github.com/ganeshrvel/openmtp

OpenMTP 的使用非常简单，用 dmg 镜像载入安装后，开启软件，然后通过 USB 将安卓机连接到 MacBook 之类的 macOS 电脑上，OpenMTP 就可以呈现安卓机当中的内容了。OpenMTP 能够支持安卓机的内置存储空间和 SD 卡，也支持大于 4GB 的文件，兼容性不俗。

OpenMTP 的操作也没有什么短板。它支持最基本的拖曳传输，无论想把文件从安卓传输到 Mac 中，还是反过来，直接拖曳就可以完成；另外，它也支持 macOS 众多快捷键，例如常见的 command(⌘)+c/v 复制粘贴等等，用起来没有什么门槛。

OpenMTP 传输过程

OpenMTP 的界面简简单单，支持列表和图标视图，并且支持多种文件排序方式。总体而言，它的体验是和 macOS 的 Finder 比较接近的，传输速度也没有什么掉链子的地方，完全可以担当起 Mac 和安卓之间数据传输的桥梁。

简而言之，这是一款非常实用的工具。macOS 原生对安卓机的连接有不稳定等问题，用 OpenMTP 可以很好地弥补这方面的缺陷。如果你同时是 Mac 和安卓机的用户，这款 OpenMTP 绝不容错过了。