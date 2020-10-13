苹果 AirPods 老充不满电是啥怪毛病？一招轻松解决

AirPods 是目前综合体验最好的蓝牙耳机，就算不是果粉，也有很多人用得不亦乐乎。不过，有很多朋友特别是用 iPhone 的朋友，都发现 AirPods 充电怎么充都充不满，电量最高也就去到 80%。这到底是怎么回事？这就来教大家如何解决！

其实 AirPods 充不满电这个情况，是最近才出现的，这是由于苹果在 iOS14 中，加入了 AirPods 健康充电模式，如果在 iOS 中开启了 “优化电池充电”功能，那么这个选项也会作用到 AirPods、Apple Watch 等设备当中，AirPods 会跟随着 iPhone 一样，默认只充电到 80%，并且会自动学习用户的充电习惯。

AirPods 会套用 iOS14 中的优化电池充电设定

知道了原因，解决起来就很简单了。拿起你的 iPhone，进入到 iPhone 的设置界面，在 “电池”选项中，找到 “电池健康”这个页面，关闭 “优化电池充电”的开关即可。

如此一来，AirPods 就可以充电到 100% 了，Apple Watch 等设备也是如此。

当然，这个做法是有利有弊的。苹果之所以在 iOS14 中添加这一设定，以 AirPods 的续航为代价，目的就是为了增加 AirPods 等设备的电池寿命。AirPods 使用的是锂电池，锂电池的物理特性决定了电量浅充浅放能够得到更长的电池寿命，而电池寿命对于 AirPods 来说，意义重大——AirPods 太过小巧精密，几乎是无法拆卸重装的，自然也没法更换电池。在以往，如果经常使用 AirPods，可能两年左右续航就会下降到难以接受的程度。iOS14 的新设定可以尽量延长电池寿命，也相当于延长了 AirPods 的使用寿命。

系统也提示，这是为了减缓电池老化

不过，也有朋友采取了其他方法解决 AirPods 的电池寿命问题，例如购买 AppleCare + 服务，当 AirPods 出现电池明显衰退时，可以在两年内换新。目前适用于 AirPods 的 AppleCare + 服务定价 300 元，如果你用的是 AirPods Pro 这样的贵价货，还是比较划算的。如此一来，无需优化电池充电到 80%，也可以尽情使用 AirPods，续航体验更好。

AppleCare + 也可以提供电池维修服务

总的来说，这类精密数码产品的电池衰退问题的确是个硬伤，iOS14 的充电 80% 方案或者 AppleCare+，也只是缓兵之计。而对于没有这些方案的其他蓝牙耳机，使用寿命就更加无法保障了，希望各大厂商都可以更关注这方面的问题吧。