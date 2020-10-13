七国集团草案：反对 Facebook 推出 Libra 稳定币

据七国集团（G7）的一份声明草案显示，全球七大经济体的金融领导人将在周二表示，他们反对 Facebook 推出 Libra 稳定币，直到其得到适当监管时为止。

这份草案是为美国、加拿大、日本、德国、法国、意大利和英国的财政部长和央行行长会议准备的。草案称，数字支付可以改善人们获得金融服务的机会、提高效率和降低成本。但草案同时表示，此类支付服务必须得到适当的监管，以免破坏金融稳定、消费者保护、隐私、税收或网络安全。如果没有适当的监管，此类稳定币可能会被用于洗钱、资助恐怖分子和扩散融资，这可能会损害市场诚信和治理，并破坏法律确定性。

草案称：“七国集团继续坚持认为，在通过适当的设计和遵守适用的标准以充分满足相关的法律和监管要求之前，任何全球稳定币项目都不应开始运营。”

稳定币与传统货币或一篮子资产挂钩，用于支付或储值。

在 Facebook 提出 Libra 稳定币计划之后，20 国集团（G20）的金融稳定委员会（FSB）在今年 4 月提出了 10 项建议，旨在打造一种国际通用的稳定币监管方法。

草案指出，七国集团中有些国家的当局正在探索央行数字货币（CBDC）的相关机会和风险。

欧洲央行本月表示，应该准备好发行数字欧元以补充纸币，该行行长克里斯蒂娜 · 拉加德（Christine Lagarde）周一称其正在 “非常认真地”考虑创建数字欧元。

英国央行也启动了有关数字英镑的磋商，但到目前为止，日本央行和美联储都都尚未有此表态。

草案还表示，七国集团对勒索软件攻击威胁的上升感到担心。随着新冠肺炎疫情促使经济活动转向线上，这种威胁正在上升。草案称：“此类攻击经常都会涉及加密资产支付，危及基本功能以及集体安全和繁荣。我们申明，无论是从集体还是个体层面而言，我们都决心打击这种威胁。”