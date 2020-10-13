盖茨：将特朗普新冠疗法称之为 “治愈剂”是 “不合适的”

“‘治愈剂’这个词是不合适的，因为它不会适用于所有人，”盖茨周日在接受美国全国广播公司（NBC）“与媒体见面”（Meet The Press）节目采访时表示。不过，盖茨也承认，他相信对总统的治疗可能是目前正在研发的所有实验性冠状病毒治疗方法中 “最有希望的”。

就特朗普总统而言，他本月从再生元制药公司获得的实验性抗体鸡尾酒疗法被吹嘘为新冠肺炎的 “治愈剂”。然而，再生元首席执行官伦纳德 · 施莱弗（Leonard Schleifer）一直谨慎地不赞同这些说法，他认为需要更多的测试。

总统的治疗受到了一些批评，因为再生元的抗体治疗方法还没有得到美国食品药品管理局（FDA）的批准。在节目中，盖茨指出再生元的疗法还没有被广泛应用于公众。

盖茨说：“很少、非常少的人用过这种药，因为它没有得到批准，而其生产才正开始加速。”

除了再生元的疗法，制药公司礼来（Eli Lilly）和葛兰素史克（GlaxoSmithKline）也在测试自己的单克隆抗体疗法。一些专家认为，这些试验有望产生一种可能的新冠肺炎疗法。

盖茨在采访中指出，比尔和梅琳达 • 盖茨基金会 “一直在与生产抗体的公司合作。”

盖茨补充说，他希望 FDA 能从这些公司的试验中获得足够的科学证据，以便 “在未来几个月”批准冠状病毒治疗方法，特别是公共卫生专家预测在未来几个月将出现另一波疫情。

盖茨的基金会承诺至少为冠状病毒疫苗和治疗研究提供 3.5 亿美元。今年 9 月，盖茨表示，他预计疫苗要到 2021 年初才能获得监管部门的批准。

该估计与白宫冠状病毒顾问安东尼 · 福西博士（Anthony Fauci）的类似预测相符。福西博士在 9 月告诉国会，到 2021 年 4 月，美国可能有足够的疫苗供每个美国人接种。