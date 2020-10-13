美股科技股领涨，并购协议刚公布斗鱼董事会就遭美律所调查

北京时间 10 月 13 日消息，市场预期财报季将表明企业业绩好转，美股收高，科技板块领涨。截至收盘，道指涨 250.62 点，涨幅为 0.88%，报收 28837.52 点；标普 500 指数涨 57.09 点，涨幅为 1.64%，报收 3534.22 点；纳指涨 296.32 点，涨幅为 2.56%，报收 11876.26 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

市场看好电商板块和中国概念股，京东借势涨逾 5%

今天常规交易中，京东股价上涨 4.53 美元，涨幅为 5.68%，报收于 84.32 美元，盘中一度摸高 85.39 美元。今天京东股价上涨似乎与它本身关系不大，而是今天投资者看好电商板块和中国概念股。中国人民银行采取措施鼓励更多外资进入中国市场后，今天上指上涨 2.6%。由于亚马逊计划 10 月 13 日开启为期两天的 Prime Day 促销活动，电商股成为今天市场上的亮点。分析师预计亚马逊以及在此期间打折促销的其他电商股会吸引更多投资者。对 Prime Day 的乐观预期拉动亚马逊今天大涨，也带动了其他电商股的上涨。包括宝尊电商和拼多多在内的诸多京东同行，涨幅也均超过 5%，阿里巴巴涨幅接近 3%。由于在疫情期间表现抢眼，以及食品、远程医疗、药品配送等业务快速增长，与其他电商股一样，京东也成为今年的赢家。作为中国最大的直销电商，拥有自主物流业务的京东的未来将仍然是光明的。

斗鱼被虎牙收购，董事会遭到美律所调查

虎牙昨晚宣布收购斗鱼后，今天美股常规交易中，两家公司股价表现却截然不同。常规交易中虎牙股价下跌 2.88 美元，跌幅为 11.17%，报收于 22.91 美元；斗鱼股价上涨 1.68 美元，涨幅为 12%，报收于 15.68 美元。虎牙将以股票交换方式收购斗鱼，每股斗鱼美国存托股可以兑换 0.73 股虎牙美国存托股。按上周五收盘价计算，这一交易中斗鱼价格合每股 18.83 美元，溢价约 35%。虎牙和斗鱼双方董事会均已经批准并购协议，但尚需获得至少三分之二斗鱼股东批准。斗鱼联席 CEO 陈少杰和张文明两人拥有 54.6% 的表决权，已表示将批准这一交易。此外，腾讯旗下 “企鹅电竞”游戏直播业务将作价 5 亿美元，转让给斗鱼。腾讯还与陈少杰达成股票收购协议。整个交易完成后，腾讯将拥有新公司 67.5% 表决权，成为控股股东。虎牙和斗鱼股东将各持有新公司约 50% 股份，虎牙 CEO 董荣杰和斗鱼联席 CEO 陈少杰将担任新公司联席 CEO。预计交易将在 2021 年上半年完成。Bragar Eagel & Squire 律师事务所启动一项调查，调查斗鱼董事会是否违背信托责任或违反美国联邦证券相关法律。Bragar Eagel & Squire 关注的问题是，斗鱼董事会在谈判过程中是否尽到信托责任，同意接受不恰当的并购协议。因此，它将对整个并购过程中的所有方面进行调查，为斗鱼股东争取尽可能大的利益。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

三大原因拉动苹果股价上涨逾 6%

今天常规交易中，苹果股价上涨 7.43 美元，涨幅为 6.35%，报收于 124.4 美元。今天苹果股价上涨有 3 个原因，其一，是加拿大皇家银行把苹果目标股价上调至 132 美元。它表示，Fitness + 产品将 “提升客户忠诚度，促使他们多次购买”iPad 和 Apple Watch；其二，投资者对苹果周二的 Hi, Speed 发布会和 iPhone 12 充满期待；其三，投资公司 Wedbush 发表投资报告，称 iPhone 12 将是 “自 iPhone 6 以来最重要的苹果产品周期、游戏规则改变者和十年一遇”的机遇。Wedbush 报告指出，“苹果及其亚洲供应商预计，6.7 英寸型号（价格最高的型号）需求将相当强劲”，苹果利润率可能上升。它预计苹果新款手机出货量将达到 7500 万至 8000 万部。Wedbush 给出的苹果目标股价为 150 美元。

对 Prime Day 乐观预期拉升亚马逊涨近 5%

市场研究公司 eMarketer 今天发表报告预测称，在会员增长和购物者急于为圣诞销售季进行大采购拉动下，今年 Prime Day 期间亚马逊全球销售额将激增 43%。Prime Day 将于太平洋时间 10 月 13 日午夜拉开序幕，持续两天。eMarketer 预计，Prime Day 期间亚马逊全球销售额将由上年同期的 69.3 亿美元，增长至略低于 100 亿美元。虽然许多国家和地区的经济受到新冠疫情冲击，但亚马逊推迟 Prime Day 有助于推动销售增长。eMarketer 首席分析师安德鲁 · 利普斯曼（Andrew Lipsman）在报告中写道，Prime Day 跳票 “将导致它关注的重点发生变化：不再强调夏季和返校季商品，使它成为进入圣诞销售季的冲锋号”。eMarketer 称，传统上，Prime Day 是亚马逊吸引更多消费者成为 Prime 会员的利器，更多的 Prime 会员会进一步推动亚马逊销售的增长，形成良性循环。eMarketer 预计，2020 年美国 Prime 会员将增长 14.9% 至 1.425 亿，占到美国总人口的约半数。今年 Prime Day 期间亚马逊交易数量将超过 100 万单，中心是圣诞礼品，例如电视机、电子产品、玩具等。今天常规交易中亚马逊高开高走，上涨 156.28 美元，涨幅为 4.75%，报收于 3442.93 美元，盘中一度摸高 3496.24 美元。