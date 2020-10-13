11 代酷睿笔记本扎堆上市，怎么买最值呢

开学季和国庆档后，找我推荐电脑手机的朋友越来越多了。事实上无论是什么类型的电子产品，只要记住两条铁律即可：买新不买旧，早买早享受。不过也有人说，这两句话只是听着简单，实践起来还是一头雾水…… 毕竟笔记本型号繁杂，参数难懂，很多小白就连什么是「新」、什么是「旧」都分不清，何谈选择呢？

11 代酷睿有多强？

长久以来，笔记本用户都想要一种「万金油」产品，能够同时拥有高性能、轻便机身、长效续航…… 总而言之就是要面面俱到，如果放在之前，这样的笔记本几乎是不存在的。

近几年轻薄本的性能水平有了巨大飞跃，有些机型在处理器性能上甚至可以比肩游戏本，就拿最新的 11 代酷睿处理器来说，从这代开始英特尔全面转向了 10nm 制程工艺，升级了 Xe 架构核显，这也是自第 8 代酷睿以来提升最大的一代，我们可以和上代做简单对比。

目前 11 代酷睿仅有面向轻薄型产品的处理器，也就是我们俗称的低压和超低压处理器，其中出货最大，也是最重要的两款自然就是低压的 i5-1135G7 和 i7-1165G7，它们是上代 i5-1035G1 和 i7-1065G7 的继任者，从参数对比就可以看出，11 代酷睿有两个最明显的升级，一个是工作频率大幅提升，另外就是核显规格大幅增强。

首先来看 i5-1135G7：

可以看到这一代的 i5-1135G7 在规格上全面碾压上代 i7-1065G7，不论是 CPU 频率还是核显甚至是内存支持都远超上代，从性价比的角度来说是首选。

而 i7-1165G7 在规格上更加恐怖，在全新 10nm 工艺的加持下，单核睿频能够达到惊人的 4.7 GHz，相比于上代提升了 20%，核显规模也增加了 50% 之多。

此外，11 代酷睿还引入了全新的 Evo 标准，通过 Evo 认证的笔记本会在机身上贴有 Evo 标签，这表明了这台电脑具备即时唤醒、WiFi 6 网络、雷电 4 接口等功能，而在实际使用中也要提供 9 小时的续航，另外在搭载 Iris Xe 核显后，对创意工作甚至是游戏体验都提供了出色的支持，在 Intel 给出的测试中，Iris Xe 核显的表现在一些游戏中甚至可以超越 MX350 独立显卡。

当然了，面面俱到并不代表样样精通。目前的轻薄本足以满足大众消费者，但肯定会有少部分人群对于某一特性有更高要求，比如出行频繁的商务人群，就算再想玩游戏，那也得老老实实选择轻便本，反之亦然，如果喜欢玩 Steam 上的大型游戏，那最好告别轻便携带，选择性能强悍的游戏本，毕竟术业有专攻嘛。

另外，选笔记本一定要找准需求。在手机上，每个人都用着相同的国民应用，大家的需求其实差不多，而且从产品角度来说，手机也更具普适性，七八千的手机和两三千的手机在功能上不会有天壤之别，就算只按着外观选来选都可以。但相比之下，笔记本则更个性、更专业，光是产品分类就有不少，比如二合一本、轻薄本，游戏本、创意设计本…… 针对每种需求都有不同的细分品类。

性能不是选本的唯一准则

除了处理器、核显的性能提升外，今年的 11 代酷睿笔记本产品还有很多新变化，只是相比于性能这样可量化的数据，它们给我们的感知不是那么强。

第一个是大容量、高频内存的普及。从去年开始，有些积极的厂商就不遗余力地普及 16GB 大内存，而今年已经成为了全行业的趋势。新的 11 代酷睿对内存的支持相比前代更加激进，i7-1165G7 和 i5-1135G7 同时支持 DDR4 3200 和 LPDDR4x 4266 两种规格，从目前上市的 11 代酷睿本中也可以发现，它们的内存容量几乎均为 16GB 起步，这很好的顺应了未来笔记本的使用趋势，也更适合专业的生产力使用场景。

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第二个是屏幕素质的全方位突破。在前几年，消费者对屏幕的关注点都集中在分辨率上，而这几年讨论的更多是色域、色准等色彩表现。不过从今年开始，可以发现厂商们的宣传点放到了面板材质、画质支持、蓝光防护、屏幕比例、甚至是刷新率上来。你可以发现 OLED 屏幕的笔记本越来越多，HDR、杜比视界也成为中高端产品的标配认证，还有 3:2、16:10 这种非常规比例屏幕出现在各大品牌的产品上。

某品牌 11 代酷睿笔记本 - 屏幕 商品详情页

第三个就是「标准化」的制定。这也就是前面所说的 Evo 认证，其实有印象的同学都知道，早在 Evo 认证出现之前，Intel 就尝试过一次「标准化」制定，就是前几年很火的「超极本」，那是在 PC 产品备受移动设备打压之时，英特尔做出的一次反击。在当时的英特尔看来，超极本是一个极具创新意义的产品，它完全不同于传统的笔记本，是一个全新的品类。不过在消费者眼中其实就是集轻薄便携、高性能、长续航于一身的笔记本，只可惜那时的硬件成熟度远不及现在，Windows 8 系统也不给力，最后并没有真正反击成功，现在看来也更像是一种「乌托邦」式的美好幻想。

某品牌 11 代酷睿笔记本 - Evo 商品详情页

好在从近两年开始 PC 市场又见回暖之势，事实也证明手机和平板还不具备让电脑消失的能力，反倒是如今的 PC 市场更显专业、格局也更加稳定。所以英特尔在去年推出「雅典娜计划」和「创意设计 PC」这样的理念，在今年又全面升级为 Evo 标准，这似乎就像是之前「超极本」的延续，值得欣慰的是，现在的 Evo 比那时的超极本更有意义了。

11 代酷睿本怎么买最划算？

一般来讲，「买新不买旧」是选购电子产品的铁律，那什么样的才算「新」呢？我们都知道笔记本是由处理器、显卡、内存、硬盘等各个部件组成的，通常我们会以处理器的代际来区别是否为新品。比如目前笔记本上最新的是第 11 代酷睿处理器，还有锐龙 4000 系列处理器，处理器的更新换代就像 iPhone 一样，正常情况下是以年为单位的，所以明年就可以买到第 12 代酷睿处理器和锐龙 5000 系列处理器的笔记本了，一般来讲，选择当下最新处理器的笔记本，正常使用 3-5 年是没问题的。

知道了何谓新品后，也不能匆忙下单，想要买的划算，还得选个「天时地利」的窗口购买时间。比较赶巧的是，这几年很多厂商预售新品总会有意无意的靠近「窗口时间」，想必大家都知道了这样的窗口时间每年有两波，第一波是下半年的「双十一」，第二波则是上半年的「618」。就拿最近来说，双十一即将来临，搭载 11 代酷睿处理器的笔记本就像雨后春笋般的出现在电商平台上，过不了多久就会有更多产品供我们挑选，买东西货比三家总是没错的。

还有一个格外重要的知识点要和大家说，笔记本的价格变动看似捉摸不透，但其中也是暗藏规律的，而且信息非常透明，先出结论：「早买早享受」。一台新品笔记本上市时的价格往往就产品周期内的最低价，也被称之为「首发价」。首发活动后会马上涨回日常售价，再一次降价就得等到品牌促销日了，当然「双十一」、「618」这类全民购物节肯定也会回归首发价，甚至有可能会比首发更低一点。

最后一点，不推荐当等等党。总有些人想着大幅低于首发价的时再入手，不过真到那时候只能说明很快会有新品上市……所以说抢首发是最实惠的，毕竟时间也是隐藏成本，做等等党没啥必要。