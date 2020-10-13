威斯康星州拒绝给富士康发放税收补贴，称其未兑现项目承诺

当地时间周一，在重新进行合同谈判失败后，威斯康星州拒绝对富士康发放税收补贴，理由是富士康没有兑现项目承诺，也没有招到足够多符合条件的员工。

富士康在威斯康辛州建厂项目经历了许多波折，公司并没有在当地建设原本承诺的占地 56 万平米的 10.5 代液晶显示器工厂。甚至在 2018 年 6 月破土动工之前，富士康就表示建设的工厂规模比原计划小得多。

由于富士康项目与合同承诺相距甚远，加之重新进行合同谈判失败，负责监督合同履行的威斯康辛州经济发展公司 (WEDC)拒绝富士康的税收补贴申请，理由是富士康没有履行所谓建设 10.5 代液晶显示器工厂的合同内容。

WEDC 还指出，即使富士康目前所做的一切符合合同规定，它也未能雇佣到获得补贴所需的最低员工数。到 2019 年底，富士康需要雇佣至少 520 名员工才能获得补贴，也声称已经雇佣了 550 名员工，但 WEDC 估计只有 281 名符合合同条款。

合同谈判开始于 2019 年 3 月 , 当时富士康表示将建设一座规模较小的液晶显示器工厂，在当地雇佣约 1500 人 , 而不是此前承诺的 13000 人。富士康和 WEDC 原本需要在今年 7 月就合同谈判达成和解协议，但到期后双方并没有达成协议。

据悉，在近 30 亿美元的税收补贴中，原合同规定 WEDC 每年在富士康实现一定的就业目标后直接支付相应补贴。2018 年富士康因未达目标而没有申请补贴；2019 年，富士康提交给 WEDC 的报告显示，年底时该公司有 550 名员工，但 WEDC 估计只有 281 名员工符合合同条款，且部分员工并没有从事合同中描述的项目。

此外，在富士康最初的申请中，该公司表示将在 2019 年底前投资 33 亿美元。但 2019 年的补贴申请显示只投入了 2.8 亿美元。原合同规定，到 2020 年年底，富士康将至少需要雇用 1820 名员工，这个数字目前还远未达到。到 2023 年，如果富士康不能维持至少 5850 名员工，那么 WEDC 将收回之前给予的任何补贴。

富士康此前表示，新的 6 代液晶显示器工厂将招聘 5200 名员工。在沟通中，休斯提议原合同的激励金额将保持不变，但在项目进行的前 6 年，补贴将由第三方保管。

在拒绝发放税收补贴的信中，休斯写道：“WEDC 的大门仍然敞开，将一如既往地支持你们在威斯康辛州的业务拓展。”