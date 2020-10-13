斗鱼、虎牙正式合并，腾讯整合游戏直播业务抵御劲敌





在接受大股东腾讯提出的合并邀约后两个月，游戏直播巨头虎牙与斗鱼的 “联姻”终于有了实质性进展。

10 月 12 日，虎牙与斗鱼联合宣布已签订 “合并协议与计划”，双方将按照 1 股斗鱼 ADS 换 0.73 股虎牙 ADS 的比例进行合并，相当于斗鱼以 1：1 的总市值对价换股。根据该换股比例，斗鱼、虎牙现有股东将在合并后公司中各占 50% 的经济权益。

合并完成后，腾讯则通过收购各方股份，将成为合并后公司的第一大股东，拥有 67.5% 投票权。

这意味着，腾讯在投资虎牙、斗鱼多年后，正式主导并推动了双巨头的合并，游戏直播赛道将迎来新的变局。业内认为，腾讯推动合并虎牙、斗鱼的根本目的在于巩固其游戏业务的护城河，双方合并后，一方面可以消除两者之间不必要的竞争、降低内耗，另一方面可以让腾讯集中优势抵御劲敌，在游戏直播市场进一步扩张。

虎牙、斗鱼终 “联姻”，腾讯将取得合并公司主导权

10 月 12 日晚间，虎牙与斗鱼联合宣布，双方已与虎牙根据开曼群岛法律新成立并全资拥有的有限责任公司 Tiger Company Ltd.，及腾讯控股的全资子公司 Nectarine Investment Limited，签订 “合并协议与计划”。

根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股。双方将按照 1 股斗鱼 ADS 换 0.73 股虎牙 ADS 的比例进行合并，相当于斗鱼以 1：1 的总市值对价换股。

双方预计合并于将 2021 年上半年完成交割，并受惯例成交条件的约束。合并完成后，斗鱼在合并前已发行的股份及 ADS 将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司。

如果合并完成，虎牙和斗鱼的现有股东在合并前将分别持有新公司约 50% 的经济权益。同时，虎牙现任 CEO 董荣杰和斗鱼现任 CEO 陈少杰将成为合并后公司的联席 CEO，陈少杰也将与虎牙合并前董事会成员成为合并后公司的董事会成员。

此外，腾讯方面还将购买董荣杰所拥有的 197 万股虎牙 B 类普通股，约为 197 万虎牙 ADS（一股虎牙普通股等于一股虎牙 ADS）；同时也将购买陈少杰拥有的约 370 万股斗鱼普通股，约为 3700 万斗鱼 ADS（一股斗鱼普通股等于十股斗鱼 ADS）。

双方预计，紧随进一步收购虎牙股份、斗鱼股份及合并交割后，腾讯通过其子公司所持有的合并后公司的投票权按全面摊薄计算将为 67.5%。这意味着，腾讯将彻底掌握虎牙、斗鱼合并后公司的主导权。

腾讯进一步整合游戏直播业务，加固游戏领域护城河

在执行合并协议的同时，斗鱼与腾讯也在 2020 年 10 月 12 日签订一份 “重组协议”。根据该协议，腾讯将把其以 “企鹅电竞”品牌经营的游戏直播业务与合并后的虎牙和斗鱼整合。这表明，腾讯将加大对游戏直播业务的投入。

实际上，近年来腾讯在全球各地收购或投资了众多的游戏公司，其中著名的有拳头游戏、Epic Games、蓝洞公司、Supercell、Sharkmob 等等。

今年 3 月 24 日，全球第三方移动数据分析公司 App Annie 依据应用商店的付费下载及应用内购收入，发布了 “2020 年度全球发行商 52 强”。榜单显示，腾讯位居榜首成为全球最大的游戏发行商。这也是腾讯连续多年坐上这个榜单的头把交椅。

在游戏上的大量投入也为腾讯带来了丰厚的收益。长期以来，网络游戏一直是腾讯收入的现金奶牛。以腾讯第二季度财报为例，其总营收为 1148.83 亿元，其中网络游戏收入为 382.88 亿元，占比达 33.33%。

《2020 年中国游戏直播行业市场规模及用户规模分析》显示，目前斗鱼和虎牙的市场占有率分别为 36.5% 和 45.9%，两者合并后市场占有率将超 80%。因此，作为游戏直播双巨头的虎牙、斗鱼，对于腾讯的游戏生态的重要性不言而喻。

业内人士指出，腾讯本次推动合并虎牙、斗鱼只是其众多游戏布局中的一小步，根本目的在于加固游戏业务护城河，保护、发展其庞大的游戏业务。

游戏直播格局生变，斗鱼虎牙强强联合抵御劲敌

当前，斗鱼、虎牙所处的游戏直播赛道正面临激烈的外部竞争，以快手、B 站等为代表的短视频平台和 PUGC 平台纷纷强势入局，与原有玩家进行争夺。从这个角度来看，虎牙、斗鱼无疑面临着新入 “高玩”快速崛起带来的挑战。

根据《2019 快手直播生态报告》，快手直播日活跃用户数突破 1 亿，游戏直播日活跃用户数超过 5100 万。到了今年 8 月，快手游戏负责人在 China Joy 上表示，快手游戏直播月活跃用户超过 2.2 亿，游戏短视频月活跃用户已突破 3 亿。

B 站则在近两年接连斥巨资押注直播，并以重金签下当红主播来增强其在游戏直播领域的竞争力。继高价拿下英雄联盟全球总决赛中国地区的独家转播权后，今年 8 月，B 站又宣布获得中国大陆地区 2020-2022 连续三年的英雄联盟全球赛事独家直播版权，持续加重在游戏直播赛道的竞争砝码。

业内普遍认为，虎牙、斗鱼合并后，游戏直播赛道将迎来新的变局。两者的合并，一方面可以消除不必要的竞争，降低内耗；另一方面可以让腾讯集中优势抵御劲敌，在游戏直播市场进一步扩张。

一直以来，直播用户对主播的忠诚度往往高于对平台的忠诚度，用户容易跟随主播流动，因此，直播平台往往不惜砸下重金签约知名主播以保证用户留存。若虎牙和斗鱼合并，将减少头部主播在两平台之间的流动，有效降低平台签约成本；同时，双方在赛事版权和转播权方面的竞争投入势必也将同步减少。

此外，虎牙在《王者荣耀》、《和平精英》等手机端游戏上具备优势，斗鱼则在《绝地求生》、《英雄联盟》等 PC 端游戏直播上具备优势。双方合并后则可以形成优势互补，为腾讯集中竞争优势、进一步在游戏直播市场扩张，还可以更好地迎接快手、B 站等玩家带来的挑战。