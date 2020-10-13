软银否认自己是 “纳斯达克鲸”：我们甚至都不是海豚

软银集团旗下愿景基金（Vision Fund）将在未来两周公布推出一家 “空白支票公司”的大概计划，力图抓住投资者对这种非常规融资工具的热情。

愿景基金负责人 Rajeev Misra 在米尔肯研究所举办的视频会议上接受彭博采访时谈到了这一项目，但没有披露细节。另外，Misra 还对上月媒体将软银称作 “纳斯达克鲸”的报道进行了评论，淡化了软银引发科技股泡沫的影响。

一位不愿透露姓名的知情人士称，愿景基金尚未确定空白支票公司的目标规模。这位知情人士说，预计软银将寻求外部融资，并可能投入一些自有资本。

软银对一些新兴领域的试水吓坏了一些投资者，包括今年早些时候该公司交易数十亿美元的股票期权。一些人指责该公司通过大肆购股推高了科技公司估值，但 Misra 在周一的采访中反驳了这种说法。

“我们购买其他公司的股票，不是因为过去六个月我们卖掉了大量阿里巴巴的股票吗？” Misra 问。“我们仍然坐拥大量现金。这是一种流动性管理策略，是一种投资多元化策略。”

“没有人在几周内购买 100 亿美元的纳斯达克股票就会动摇纳斯达克市场。我们甚至都不是海豚；更别提鲸了。”

愿景基金主要以对初创企业的投资而闻名。近年来，凭借吸收来自沙特和其他投资者约 1000 亿美元的资金，软银频频向新兴公司投钱，而结果有时并不好。比如 Uber Technologies Inc.和 WeWork 就花钱无度，明显没有考虑利润问题。

不良的投资再加上新冠疫情带来的经济影响，导致 3 月软银股价暴跌。但在出售资产并回购股票后，本月该股创出了二十年高位。

软银股价今年迄今已上涨约 50%，周二东京交易时段基本持平。