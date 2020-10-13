999 元值得买么，Amazfit GTR2 智能手表开箱及体验

写在前面的话

我用过不少华米的智能穿戴设备——小米手环 1，小米手环 2，Amazfit 米动手环，小米手环 4 NFC版，小米手环 5 NFC 版，我也一直在持续关注智能穿戴领域。近年各大厂商纷纷进军智能穿戴领域，市场已经呈现出百花齐放但千篇一律的局面。前有 OPPO Watch，Apple Wactch 6/SE 后有 Vivo Watch 和 Redmi 手表，华米于 9月22日发布了旗下品牌 Amazfit 的 GTR 和 GTS 第二代产品。华米作为老牌智能穿戴厂商走到今天，一路上有着很多溢美之词，也有着很多质疑之声。关于华米，我有一些自己的观点，当然这些将在后面的文章细细道来。总之，在犹豫之后，我选择了购入了 Amazfit GTR 2 这款产品，并将它的开箱和体验呈现给IT之家各位读者。

一、开箱

1.Amazfit GTR 2 外包装

2.打开外包装，映入眼帘的是华米经典包装——华米 logo ＋“AMAZFIT” 字样。

3.打开盖子，手表出现啦~这时候的手表套上了一个印着时钟的塑料膜。

4.取出手表套着的盒子，两边侧面打开分别是手表的说明书和充电线。

5.两个连接盒打开，便可以取出手表啦！

6.开机!





二、手表体验

硬件方面

1.屏幕

Amazfit GTR2 拥有一块 1.39 英寸、最高亮度 450nit 的视网膜级 AMOLED 屏幕，这款屏幕支持自动调光，经过一段时间的使用我认为这块屏幕观感非常不错，在阳光下依然可以看清屏幕，仔细盯着也不会发现像素颗粒，无愧于“视网膜级”之称。

2.传感器

Amazfit GTR 2 延续一代产品的心率引擎，同时引入最新研发的第二代 PPG 生物追踪光学传感器 BioTracker 2。在Amazfit GTR 2 上，你不仅仅可以测量心率，也可以测量血氧，华米官方声称血氧引擎成功率可达96%，在我的日常实际体验中，相比荣耀手环5有时会测量失败，Amazfit GTR 2 每次血氧测量都可以成功。官方声称与医疗级血氧仪检测结果平均误差仅为1.6%，足以满足用户日常需求。

3.扬声器

Amazfit GTR2 配备了三磁超线性扬声器、SmartPA 智能音频放大器保障音质。在使用“音乐”和“网易云音乐”外放音乐时，音质表现优异，即使声音调到最大，也没有过于音乐质量过于失真的情况。在日常生活中如果手机要用来刷课的话，用手表播放音乐是一种不错的选择。

4.NFC

Amazfit GTR 2 支持交通卡和门禁卡。门禁卡，即“Zepp 钥匙”，在 GTR 1上更进一步。相比小米手环3/4/5 NFC 版只能模拟非加密卡或者开空白卡，用户可以直接使用智能社区门禁（如果自己的小区支持的话）——登记获得小区加密门卡模拟授权。

5.线性马达

Amazfit GTR 2上的线性马达感知很强，相比我之前使用的小米手环 4 强太多，从此定的闹钟可以让我准时起床，消息推送的震动也可以让我第一时间感受到。

6.充电

充电方面 Amazfit GTR 2 采用了磁吸触电式充电方法，充电速度很快，基本上一个小时左右可以充满。

软件方面

时间显示

按动手环右上方的红色按键，手表表盘点亮。Amazfit GTR 2 在表盘商店中有丰富的表盘，部分表盘支持替换表盘中显示内容的模块。当然，用户也可以自定义表盘背景。手表支持息屏显示，默认息屏就是关闭背景、调低亮度。

快捷显示

表盘页面下拉可以进入控制中心，可以显示日期星期，手表电量，天气，空气质量，手机连接情况，包含手电筒（也就是白色背景，高亮度）、省电模式、剧场模式、长亮模式、查找手机、屏幕锁定、亮度调节、音量调节等功能。

右滑一下可以进入副屏（类似手机的负一屏），可以自定义显示内容。连续右滑或者左滑可以切换心率，血氧，压力，PAI 的页面，查看健康情况和测定健康状态。这种健康数据集成的做法，有利于用户方便了解运动状况，避免了在手表上面多次操作查看数据的麻烦。

上滑可以进入通知页面，在这里你可以看到日程和手机通知。有时候不需要掏出手机，只需要抬起手环滑一下，收到的消息一目了然。

应用功能

“小工具”中包含了指南针，气压高度计，秒表，倒计时，找手机和支付宝。

在表盘页面中点击右上红色按键即可进入应用列表，滑动动画做的非常舒服。

如果需要使用网易云音乐 APP 先要在手表设置中连接 WiFi ，密码在“Zepp” APP上输入，扫描手表上网易云音乐二维码绑定账号，可以查看自己网易云歌单，但是音乐必须下载了才能听（仅部分音乐支持）。华米自带“音乐”可以通过手机传到手表即可播放。两个音乐 APP 均可以使用。

三、我的失望

虽然 Amazfit GTR 2有着全面的功能，但是一段时间的使用之后，我发现了手表很多问题和不完善的地方：

1.户外运动，气压计，指南针搜星速度极慢，当处于建筑物内或者旁边有建筑物事基本无法搜索到定位信号。平常定位基本处于GPS无信号状态。（普遍问题）

2.手表自带“音乐”给在部分蓝牙耳机播放时卡顿。（较为普遍的问题）（目前确认卡顿的蓝牙耳机有小米蓝牙耳机 Air 2S，索尼 WI-1000XM2 ）

3.手表中“网易云音乐” 下载音乐时，不会在下载音乐时提示该音乐不支持下载，而是下载完成后提示不支持下载，好在客服表示后期将通过固件更新的方式优化此处。

4.手表的续航并没有宣传的那么好，官方宣传的日常使用14 天续航我完全没体会到。我在使用中——心率检测（频率: 30 min）+压力测定+息屏长显最多只能续航三天。

5.离线语音唤醒以及识别精度不高，处于半残废状态。

6.“网易云音乐” 连接 WiFi 下载音乐速度较慢，基本上三四分钟才能下好一首音乐。



四、总结

看到这里，可能有读者要问了—— 999 元买这个手表，真的值得吗？虽然 Amazfit GTR 2有较好的外观和“大号手环”该有的所有功能，但是从目前使用出现的种种问题来看，我感觉华米对这款产品并没有上心。个人以为，短期内“网易云音乐”的交互和离线语音唤醒功能有机会通过固件更新得到优化。但是定位搜星问题和续航问题短期内可能无法解决，我使用Amazfit GTR 2的这些天里，升级过两次AGPS，效果微乎其微，搜星依然难之又难。蓝牙音乐问题的修复则取决于华米方面的态度，目前华米客服的回访认为不是手表的问题，让我更换其他蓝牙耳机听音乐，个人对近期修复不抱有太大的希望。如果抛开手表所有问题不谈（或者说手表就是官方宣传的那么好）的话，我还是认为 999 元还是很香的。但是考虑现状，难言值得。总而言之，Amazfit GTR 2并没有满足我对一个运动手表，或者说大号手环的所有预期。如果要购买这款手表，我劝各位读者一定要慎重思考再做出决定。