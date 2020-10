IT之家 10 月 13 日消息 今年 8 月份小米 10 周年纪念金章开启众筹,3 克版众筹价 1482 元,10 克版众筹价 4940 元。现在这两款纪念金章已经正式开售,售价分别为 1512 元、5040 元。

小米 10 周年纪念金章印有 “our quest is the sea of stars (我们的征途是星辰大海)”字样,融合 “米兔”的形象,以 2020 年 米粉节标志正六边形造型作为灵感。金质纪念章正面图案为小米公司标志,衬以浩瀚星辰,上方环刊十周年寄语,下方刊十周年主题纪念文字,背面图案为飞行员米兔,象征着无畏奋进的形象,寓意着小米将不忘初心、满载信仰,扬帆起航,朝着更美好的星辰大海进发。

IT之家了解到,小米十周年纪念金章由中国金币总公司授权出品、深圳国宝造币有限公司铸造,鉴定证书使用专用防伪熊猫水印纸,上面印有米粉独享专属编码,此种水印纸具有耐磨、耐折、耐酸、耐碱等理化性质,标签则使用光变油墨、幻彩荧光、同色异谱以及防伪底纹四重防伪技术。

