宝马汽车远程推送升级：包含苹果 CarPlay 数字投屏、百度 CarLife 等数字化服务

10 月 13 日下午消息，在 “2020 宝马中国数字化体验媒体沟通会”上，宝马宣布借助系统的远程软件升级功能，今年宝马集团正在全球范围对 50 万辆配备第七代 BMW iDrive 智能人机交互系统的 BMW 汽车进行远程软件升级，这是迄今为止欧洲汽车制造商中规模最大的远程软件升级，其中在中国市场涉及 20 多万辆包括全新 BMW 8 系和 BMW 3 系在内的多个车型系列。2020 年 9 月起，BMW 互联音乐标配到搭载第七代 BMW iDrive 7.0 人机交互系统宝马车型上，百度 CarLife 及 Apple CarPlay 数字投屏功能也将标配到绝大部分宝马车型上。

BMW 远程升级涉及三大方面 : 第一、软件升级，提升用车安全。第二、 新功能上线，例如 : 百度 CarLife 等第三方数字化服务，进一步丰富客户可享 受的车内数字生态，提升用户在车内的体验。第三、车辆已有功能优化，如泊车辅助系统，升级后，车辆可以实现平行于车道或是垂直于车道的停车动作。

通过 BMW 远程软件升级将适配车辆软件远程更新到最新版本，从而实现常规售后技术升级、车辆已有功能优化以及新功能上线。当新的软件版本推出的时候，客户可以在 BMW 车内或者手机 App 收到有可用更新的通知。随后，可以通过手机或者车辆 4G 网络下载升级包。接下来，无论是在家中还是其他任何地点，用户只需在停车时选择升级，车辆就会自行完成升级安装 BMW 远程软件升级仅需 20 分钟。

OTA(OTA:Over-The-Air)升级内容涉及数字化服务、驾驶辅助、电气、底盘和动力系统等模块。除远程软件升级外，宝马在今年推出一系列车机端的数字化科技，包括：BMW 智能个人助理、全新一代 BMW 数字钥匙，到车载短视频及腾讯小场景。与此同时，宝马不断增加数字化功能的配置水平，2020 年 9 月起，BMW 互联音乐标配到搭载第七代 BMW iDrive 7.0 人机交互系统宝马车型上，百度 CarLife 及 Apple CarPlay 数字投屏功能也将标配到绝大部分宝马车型上。

此外，宝马还宣布全新应用程序 My BMW App 正式在中国市场上线，iOS 系统和安卓系统用户均可下载。这款应用程序不仅面向 BMW 车主，也吸引众多热爱 BMW 的粉丝，为他们提供一个集在线选车、在线服务和社交沟通的掌上数字体验。中国则是唯一对此软件进行本土化开发的市场，社区、会员和电商这三大功能都是中国版专属功能，由宝马中国软件开发人员和领悦团队专为中国用户的需求而共同研发。