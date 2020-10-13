Imagination 推出 IMG B 系列图形处理器

英国伦敦，2020 年 10 月 13 日 - Imagination Technologies 宣布推出全新的 IMG B 系列（IMG B-Series）图形处理器（GPU），进一步扩展了其 GPU 知识产权（IP）产品系列。

凭借其先进的多核架构，B 系列可以使 Imagination 的客户在降低功耗的同时获得比市场上任何其他 GPU IP 更高的性能水平。它提供了高达 6 TFLOPS（每秒万亿次浮点运算）的计算能力，与前几代产品相比，功耗降低了多达 30%，面积缩减了 25%，且填充率高 2.5 倍。



B 系列中还包括 IMG BXS 产品，这是首批符合 ISO 26262 标准的 GPU 内核，可以为汽车领域提供各种选择：从小型的安全备份内核，到可用于先进驾驶辅助系统（ADAS）和高性能自动驾驶的高计算力内核。



IMG B 系列现已可提供授权，并且每个产品系列都已有厂商率先获得了授权。



先进的多核架构

全新的多核架构已经针对 BXT 和 BXM 内核的每个产品系列进行了优化，利用多个主核的扩展特性实现了 GPU 内核的多核扩展。多核架构结合了所有内核的能力，可以为单个应用提供最大化的性能，或者根据需要支持不同内核去运行独立的应用。

BXE 内核提供了主核 - 次核的扩展模式，这是一种面积优化的解决方案，通过单个 GPU 内核提供了高性能，同时可以利用 HyperLane 技术进行多任务处理。

BXS 汽车 GPU 内核也利用了多主核可扩展的特性，来支持性能扩展，以及跨多个内核进行安全检查，以确保正确运行。

最佳的图像压缩技术

IMG B 系列还使用了 IMGIC 技术，这是市场上最先进的图像压缩技术，可为我们的客户提供节省带宽的新选择。它提供了多达四种压缩等级：从像素完全无损模式，到可确保 4:1 或更佳压缩率的带宽极省模式。

IMG B 系列内核

IMG B 系列 GPU 拥有四个产品系列，可以针对特定的市场需求提供专业的内核：

·IMG BXE：凭借一系列专门针对用户界面（UI）渲染和入门级游戏设计的 GPU 内核，BXE 系列每个时钟周期可以处理从 1 个像素到高达 16 个像素，从而可支持从 720p 到 8K 的分辨率。与上一代内核相比，BXE 实现了多达 25% 的面积缩减，同时其填充率密度高达竞品的 2.5 倍。

·IMG BXM： 一系列性能高效的内核在紧凑的硅面积上实现了填充率和计算能力的最佳平衡，可以为中档移动端游戏以及用于数字电视和其他市场的复杂 UI 解决方案提供支持。

·IMG BXT：可以为从手持设备到数据中心等现实世界的应用提供难以置信的高性能。该旗舰款 B 系列 GPU 是一个四核部件，可以提供 6 TFLOPS 的性能，每秒可处理 192 Gigapixel（十亿像素），拥有 24 TOPS（每秒万亿次计算）的人工智能（AI）算力，同时可提供行业最高的性能密度。

·IMG BXS：BXS 系列是符合 ISO 26262 标准的 GPU，这使其成为迄今为止所开发的最先进的汽车 GPU IP 内核。BXS 提供了一个完整的产品系列，从入门级到高级的产品，可为下一代人机界面（HMI）、UI 显示、信息娱乐系统、数字驾舱、环绕视图提供解决方案，再到高计算能力的配置，则可支持自动驾驶和 ADAS。