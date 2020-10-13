工信部支持湖南（长沙）创建国家级车联网先导区

IT之家 10 月 13 日消息 今天，工信部复函湖南省人民政府，支持湖南（长沙）创建国家级车联网先导区。

工业和信息化部明确，该先导区的主要任务和目标是：在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网 C-V2X 网络，结合 5G 和智慧城市建设，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，带动全路网规模部署。构建丰富的场景创新环境，有效发展车载终端用户，推动公交、出租等公共服务车辆率先安装使用，促进创新技术和产品应用。深化政策和制度创新，探索新型业务运营模式，完善安全管理、认证鉴权体系，建设信息开放、互联互通的云端服务平台，构建开放融合、创新发展的产业生态，形成可复制、可推广的经验做法。

工业和信息化部要求湖南省有关部门围绕国家级车联网先导区的主要任务和目标，按照《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》（工信部科〔2018〕283 号）部署，加快完善协同工作机制，抓紧推进实施，促进全省车联网应用和产业发展。

IT之家了解到，近年来，湖南省长沙明确相关建设和运营主体，并已获得车联网直连通信频率使用许可，完成 100 公里智慧高速公路、100 平方公里城市智能网联开放道路、7.8 公里智慧公交示范线、1232 亩封闭测试场建设，开通了国内首条智慧公交，投入 30 辆自动驾驶出租车 RoboTaxi 在开放道路示范运行，集聚了 300 多家车联网相关产业重点企业。目前，长沙市正在加快道路基础设施的智能化改造，推动车联网车载设备规模部署，通过多场景、大范围的应用推动车联网产业发展。