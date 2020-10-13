盒马火锅已在全国门店上线：主打特色锅底和食材

近日，盒马注册 “盒马火锅”商标的动作引发了行业关注，2020 年的 “火锅大战”瞬间升温。这也标志着，火锅已经从传统餐饮正式迈入餐饮零售化的新赛道。

记者了解到，赶在中秋国庆小长假之前，盒马火锅已经在全国门店上线。与去年相比，时间提前，特色锅底和火锅菜品也更加丰富，上线了泉水羊肉、酸萝卜老鸭、小龙虾、金汤酸菜火锅等，不同城市的盒马门店也根据当地消费者的偏好开发了新锅底，如打边炉、猪弯弯等。

盒马方面表示，盒马火锅的销售数据也十分亮眼，期间销售近十万锅，据悉盒马火锅主打 30 分钟到家，且价格仅为传统火锅店的一半。而今年则在去年的高性价比基础上，重点抓食材品质和丰富性。

“依托过去几年在全国范围内打造的生鲜直采基地和供应链能力，盒马从源头搭建自己的火锅食材标准化供应链体系，以餐饮的品质、商超的价格，主攻‘一站式到家’服务，刷新火锅消费的到家体验。”盒马餐饮采购表示，今年在全国有 1000 多种火锅食材绝大部分来自阿里巴巴的数字农业基地。据悉，供应盒马的产品初期涉及 20 多款品种，都是专门为火锅食材准备的。

盒马 2019 年的数据显示，整个火锅季有 10% 的人选择堂食，80% 以上选择到家。去年双十一，盒马达到日订单量 1.4 万单的高峰，按照盒马常规 120 元一锅的单价计算，仅线上的全年收入将达 3.6 亿，超过行业大佬海底捞，成为全国最大的线上火锅店。