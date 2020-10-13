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联想推出 ThinkPad C13 Yoga Chromebook 变形本：AMD R7 3700C 加持

2020/10/13 17:20:25 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家10月13日消息 联想今日面向企业客户推出了 ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise，配备13.3英寸窄边框触摸屏，支持360°变形，搭载 AMD 的 Ryzen 7 3700C 处理器，运行 Chrome OS 的 ThinkPad 笔记本电脑，起售价为 579 美元（约合人民币 3899 元）。

▲ 图源联想，下同

相比起 ThinkPad 系列的经典黑色，该机采用了醒目的深渊蓝（Abyss Blue）色，采用铝合金材质，经典小红点依然保留。

ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise 旨在为企业提供一款具备高耐用性的 ThinkPad，采用了 360 度铰链，可将显示屏向后旋转以将笔记本电脑用作平板电脑，并内置了一个手写笔插槽。

除此之外，该电脑还可以与 Google Chrome Enterprise 一起使用。联想解释说，它为一线工人等构建了新的 C13 Chromebook 模型。

IT之家了解到，该 Chromebook 提供了两个 USB 3.2 Gen 2-C 接口，一个 USB 3.2 Gen 1-A 接口和一个 HDMI 2.0 接口。键盘上还内置了一个摄像头，整机重量约为 1.35kg，厚度为 15.5 mm。

联想 ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise 将于近期上市（未公布正式日期），起售价为 579 美元（约合人民币 3899 元）。

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关键词：联想ThinkPadYoga

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