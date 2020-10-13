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realme 徐起：将消除 5G 价差，让用户以 4G 价格享受到 5G 产品

2020/10/13 19:14:31 来源：搜狐科技 作者：杨锦 责编：孤城
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继 V3 之后，10 月 13 日，realme 再次带来一款千元 5G 手机 Q2 系列，包括 Q2i、Q2 和 Q2 Pro，售价分别为 998、1199、1599 元起。其中，Q2i 也是 realme 第二款定价低于 1000 元的 5G 手机。

据了解，这款产品主要针对即将到来的双 11 大促，针对今年的双 11，realme 推出了 “亿元补贴”“全程保价”“天天 5 折”三大活动。

“realme 对本次双 11 是有备而来，制定了冲击品牌销量 TOP5 的目标。”在接受搜狐科技等媒体采访时，realme 副总裁徐起表示，realme 是今年 5G 的 “爆发户”，完成了从入门到高端旗舰全产品线的 5G，将可能是唯一以全员 5G 的阵容进入今年双 11 的品牌，在双 11 期间不存在清 4G 库存的目的或压力，在 5G 市场上就能够更加游刃有余。

根据 Stategy Analytics 最新数据显示，2020 年 5G 手机将达到 2.5 亿部，同比 19 年猛增 1300%，进入下半场，5G 手机将是大势所趋。

对于 5G 和当前市场格局的变化这两大机会点，徐起表示，realme 今年的目标销量是 5000 万台，在东南亚、印度市场将冲击 TOP3，在欧洲市场也将进行重要布局。

“realme 对此做了充分的准备，在 5G 产品价格的下探方面，直到双 11 期间，realme 可能仍然是唯一一个发布千元内 5G 手机的厂商。”

此外，在 AIoT 方面，今年年初，realme 确定了在中国市场的 “1+4+N”的战略，手机将作为核心，以智能电视、智能音箱、智能耳机、智能手表作为四大流量入口，再配合 “N”方面的周边智慧生态产品。

徐起透露，预计今年内完成音箱、电视、耳机、手表布局。

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关键词：realme徐起

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