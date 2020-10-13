iPhone 12/Pro 5G 系列即将登场！苹果官网 Apple Store 线上商店开始维护

IT之家 10 月 13 日消息 苹果将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，预计将带来 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款手机。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首次支持 5G。另外本次还将发布 HomePod mini。

现在苹果 Apple Store 官网已经开始维护，将更新营销页面，但不泄露新产品信息。

此前消息称，苹果 iPhone 12 和 HomePod mini 都不会在发布会结束后就开始订购。消息称，新 HomePod mini 的预售日期为 11 月 6 日。

IT之家了解到，备受期待的 iPhone 12 系列将分阶段到货 , 6.1 英寸机型是 10 月 16 日周五订购，发货日期为 10 月 23 日。新款 5.4 英寸的 iPhone 12 mini 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max 预计要到 11 月底才会上市。新款 iPhone 12 将采用更新的工业设计，侧面采用与 iPad Pro 类似的边框设计，支持 5G 网络，升级摄像头，两款 iPhone 12 Pro 机型还将配备 LiDAR 激光雷达。

另外，苹果还将发布新的无线充电配件，或许会被冠以 MagSafe 充电器品牌，它将通过磁力吸附在 iPhone 12 手机的背面。其他潜在的产品包括头戴式无线耳机 “AirPods Studio”，AirTag 追踪器。

此前消息称，苹果还将在 11 月举办第三场活动，发布 Apple Silicon Mac 产品。