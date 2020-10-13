联想游戏性能对比：高频内存下 i5-1135G7 略超 AMD R7 4800U

IT之家10月13日消息 联想拯救者、YOGA、小新三系列的产品总监 @林林 - 一枝小白兔 公布了部分机型的游戏性能测试数据对比结果。

结果显示，同 4266 内存条件下，AMD 锐龙 R7 4800U 机型的集显性能略低于英特尔 11 代酷睿 i5-1135G7，但锐龙多核性能默秒全，所以游戏和办公选择不同；

i5-1135G7 自带的集显性能接近散热优秀的 MX350 独显水平；

i5-1135G7 搭配 LPDDR4x 4266 内存的性能是搭配 DDR4 3200 时的 1.7 倍；

11 代酷睿 i5 的集显性能大约是 i7 集显性能的 83%；

标准 25W 版 MX450 性能比 MX350 性能高 60%，30W 性能释放的 MX450 还能再高 23%；

普通游戏体验下 i5/i7 CPU 的性能差距不大，考虑到价格推荐 i5 版本；

若考虑集显本请务必选择 LPDDR4x 4266 的机型；若考虑独显本请随意。

数据图请见最下方，图源 @林林 - 一枝小白兔。

联想将于 10 月 20 举行秋季小新 / YOGA 新品发布会，预计将推出一大批 11 代酷睿的轻薄本机型，IT之家届时将带来更多报道。