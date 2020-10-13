深圳表彰 40 名创新创业人物和先进模范人物，马化腾、王卫、王传福等上榜

IT之家 10 月 13 日消息 “深圳发布”微信公号法发文称，今年是深圳经济特区建立 40 周年。发布了中共深圳市委 深圳市人民政府关于表彰深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物的决定。

IT之家获悉，其中深圳市腾讯计算机系统有限公司董事会主席兼首席执行官马化腾、顺丰控股股份有限公司董事长王卫、比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福、TCL 华星光电技术有限公司首席执行官金旴植、华为技术有限公司 2012 实验室导师部高级顾问霍大伟等上榜。

今年是深圳经济特区建立40周年。40年来，在党中央、国务院和省委、省政府坚强领导下，在全国各地大力支持下，深圳经济特区锐意改革、勇于突破，坚持发展第一要务，大力解放和发展社会生产力，率先实行以市场为取向的经济体制改革，持续推进以科技创新为核心的全面创新，坚持对外开放，积极利用国际国内两个市场、两种资源，从一个落后的边陲农业县迅速发展成为一座充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市，创造了世界工业化、现代化、城市化发展的奇迹。

40 年来，在深圳经济特区建设中，涌现出一大批勇立时代潮头、锐意改革创新、敢于实践探索的先锋模范，他们坚决拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，拥护改革开放，为推动深圳经济特区建设作出了杰出贡献，发挥了突出的示范引领作用，是特区建设者的优秀代表。他们敢闯敢试，敢为天下先，在科技创新、管理创新、制度创新、文化创新等方面贡献突出、影响卓著；他们勇于开拓，敢于拼搏，在攻克技术难关、创新经营模式、引领行业发展等方面成效显著；他们带头培育和践行社会主义核心价值观，在爱岗敬业、拼搏奉献、团结互助、扶贫济困等方面作出了不平凡的事迹。在深圳经济特区建立 40 周年之际，为表彰先进、鼓舞斗志，进一步激发全市人民干事创业热情，全面推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设，市委和市政府决定对万捷等 40 名深圳经济特区建立 40 周年创新创业人物和先进模范人物进行表彰。

市委和市政府号召，全市人民要以受表彰的先进个人为榜样，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强 “四个意识”，坚定 “四个自信”，做到 “两个维护”，不忘改革开放初心，继续高举改革开放旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移支持全面深化改革、全面扩大开放，继续解放思想、真抓实干，改革开放再出发，在新时代走在前列、新征程勇当尖兵，朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例，为实现 “两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！

中共深圳市委

深圳市人民政府

2020 年 10 月 11 日

深圳经济特区建立 40 周年创新创业人物和先进模范人物名单

（按姓氏笔画顺序排列）

万捷 雅昌文化集团董事长

马化腾 深圳市腾讯计算机系统有限公司董事会主席兼首席执行官

马明哲 中国平安保险（集团）股份有限公司董事长

马蔚华 招商银行原行长

王卫 顺丰控股股份有限公司董事长

王传福 比亚迪股份有限公司董事长兼总裁

叶青（女） 深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委书记、董事长

冯冠平 深圳清华大学研究院原院长

刘晓春 深圳国际仲裁院党组书记、院长

刘磊 深圳市第三人民医院党委书记、院长

孙喜琢 深圳市罗湖医院集团院长

孙磊 飞亚达精密科技股份有限公司总设计师

李西廷 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事长

李屹 深圳光峰科技股份有限公司董事长

李泽湘 香港科技大学教授、固高科技（深圳）有限公司董事长

李建全 深圳市稳健医疗用品股份有限公司董事长

杨飞飞 富泰华工业（深圳）有限公司技术经理

吴峰华 深圳市同泰富珠宝首饰股份有限公司 TTF 高级珠宝品牌创始人、创意总监

沈庆芳 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事长兼首席执行官

陆建新 中建科工集团有限公司华南大区总工程师

陈宁 深圳云天励飞技术有限公司董事长兼首席执行官

陈志列 研祥高科技控股集团有限公司董事局主席

金旴植 TCL 华星光电技术有限公司首席执行官

周创彬 中广核工程有限公司专项试验资深专家

赵心竹（女） 深圳市中意集团有限公司董事长

赵卉洲（女） 艺之卉时尚集团（深圳）有限公司 EACHWAY(艺之卉)品牌创始人、首席设计师

胡应湘 合和实业有限公司主席

禹国刚 深圳证券交易所原副总经理（法定代表人）

袁庚 招商局集团原常务副董事长、原蛇口工业区管委会主任

徐扬生 香港中文大学（深圳）校长、中国工程院院士

高云峰 大族激光科技产业集团股份有限公司董事长、总经理

郭丽英（女） 深圳市凤凰涅槃艺术团团长

黄三文 中国农业科学院深圳农业基因组研究所所长、研究员

黄源浩 深圳奥比中光科技有限公司董事长

曹艳（女） 深圳元平特殊教育学校党委书记、校长

龚国祥 深圳外国语学校原校长

蒋开儒 深圳市罗湖区文学艺术界联合会创作员

鲁先平 深圳微芯生物科技股份有限公司董事长总经理

樊建平 中国科学院深圳先进技术研究院院长、研究员

霍大伟 华为技术有限公司 2012 实验室导师部高级顾问