湖南广电张华立：善用新技术开拓新赛道，破解长视频变现难题

10 月 13 日晚间消息，第八届中国网络视听大会今日开幕，湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委书记、董事长、总编辑张华立出席主论坛并发表《应对长视频危机的芒果方案》主旨演讲，分析了近年来传统视频行业焦虑的表现。

张华立认为，当前整个视频行业生态链充满焦虑，主要表现在三个方面。一是传统电视台步履维艰。有着百年辉煌历史的电视其实早几年就已来到行业拐点。二是长视频网站连年亏损，远未来到财务平衡点。他称，湖南广电也做了长视频网站，也一样为长视频的商业变现问题苦恼，更关心 BAT 三家行业领头羊们的耐心。三是长视频内容公司陷入生存困局，现在一个项目、一部剧、一个综艺节目只要胎死腹中，就足以将一家看上去还不错的公司带入深渊。而形成强烈对比的是，短视频和直播电商在疫情期间风生水起，更放大了长视频行业的焦虑。

谈及这背后的深层次原因，张华立指出，一是平台管理水平低下，干预内容的能力和手段不够，同时因为行业门槛较高，一直以来竞争性要素也流动不足。二是盈利模式老旧，电视台长期依赖品效广告，视频网站长期依赖左右手互搏的盈利模式。表面上有产业结构的客观原因，深层次还是传统长视频体系缺乏商业创新的敏感。三是少部分创作以及营销走上 “歪路”，创作动机不端，一切任凭商业摆布。

在他看来，越是危机降临的时候，越是要坚定信心、保持定力，坚守长视频产品阵地；越是要回归本质，遵循内容本位，坚守长视频品格；越是要进一步推进媒体深度融合，创新力度不降，生产规模不减；越是要强化核心，突出长板优势；越是要主动破局，抢占全新赛道。“内容创作者及其传播平台不能被资本和眼花撩乱的技术概念所迷惑。不管渠道如何变迁，不管场景如何碎片化、多样化，只要家庭文明不解体，只要我们的审美不发生颠覆性变迁，长视频一定是刚需，一定是视频行业的主流。”

为此，湖南广电启动 “芒果季风计划”，并将全力打造基于长视频内容的 “小芒”垂直电商平台，再一次升级、完善芒果生态。“湖南广电要用开放接纳的态度，善用新技术来开拓新赛道，积极破解长视频的变现难题。我们相信在 5G 时代，下一个视频化的互联网行业就是升级换代的新电商。”张华立说道。