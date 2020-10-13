最新 iPhone 12/12 mini 渲染图：蓝、红、绿、黑、白五色可选

IT之家10月13日消息 在发布前的四个小时中，知名爆料者 @Evan Blass 终于没忍住放出了最新 iPhone 12 的渲染图，并透露 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将包括蓝、红、绿、黑和白色五种配色（图相同）。

▲ 图源 @Evan Blass，下同

▲ 图源@Evan Blass，下同

本场 iPhone12 系列将会带来三个尺寸版本的四款新机，命名上也会沿用前代的 “Pro”和 “Max”标识进行区分，分别是 5.4 英寸的 iPhone12 mini、6.1 英寸的 iPhone12、iPhone12 Pro 以及 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max。

新款 iPhone 12 系列将搭载 A14 仿生芯片。这是目前行业内首次量产发布的 5nm 制程旗舰芯片，芯片内部集成 118 亿个晶体管比 7nm 芯片增加了 40%，CPU 采用更为强大的全新六核设计，与 A12 仿生芯片相比性能提升 40%，图形处理器性能也提升 30%。

值得一提的是，虽然该爆料者可信度极高，但具体如何还待四个小时后的苹果发布会正式揭晓，届时IT之家将带来更多内容。