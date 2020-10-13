微软现允许员工永久在家办公，CEO 纳德拉：我自己都睡着了

IT之家 10 月 13 日消息 近期，微软宣布允许员工每周不超过 50% 的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微软强调，一些职位仍然需要来公司办公室上班，包括那些有关硬件实验室、数据中心和现场培训的职位。

但你以为这都是好事情吗？微软CEO萨提亚·纳德拉近期表示，他在家里办公时睡着了。

如果你认为自从在家工作开始，你的工作生活就不断地潜入你的个人时间，那么也许你并不孤单。大多数人都有同样的经历，包括微软公司首席执行官萨提亚·纳德拉。纳德拉在过去的几个月里一直在家工作，他意识到了离开办公室这么久的存在的弊端。

在周二举行的华尔街日报CEO理事会上，纳德拉表示，在线会议让员工感到疲惫，也会让员工从工作办公到私人生活的过渡变得困难。彭博社的一篇报道中提到，“如果人们说你‘在家办公’，其实意思是‘你在工作时睡着了’”他补充道。

IT之家获悉，纳德拉引用了大脑研究，并表示虚拟会议能让人特别紧张。他说，30分钟的视频会议会让人感到疲劳，因为需要集中精力。

纳德拉强调了办公室的好处，似乎并不影响远程工作。“视频会议的事务性更强。工作发生在会前、会后。”他说。

这位微软CEO还谈到了从疫情大流行中获得的教训。这让他学会了重视工作和个人活动之间的过渡。“我正在学习更多关于过渡的知识。那么你是如何过渡的呢？你会和家人一起吃晚饭吗？”他进一步补充，并且他表示已经开始更加注意自己的日程安排。

纳德拉还强调在封锁中雇佣员工的挑战。他说，成功入职员工很重要。“学习、再培训、提高技能将成为一个巨大的问题，”他说。