彭博：蚂蚁集团港股 IPO 新增中银国际、工银国际作为联席簿记管理人

IT之家10月13日消息 今日，正在推进 “A+H”同步上市的蚂蚁集团有了新消息。据彭博新闻社报道，中银国际与工银国际将加入蚂蚁集团在港股 IPO 的联席簿记行之列，目前蚂蚁在两地的上市计划正在有序推进中。

一位不愿具名的业内人士表示，按照市场惯例，联合簿记行的加入预示着上市前的准备工作已经进入到了最后阶段。此前，中银国际和工银国际也参加了阿里巴巴在香港的二次上市项目。两家中国投资银行加入蚂蚁在港股 IPO 的联合簿记行名单中，透露出蚂蚁与银行之间深厚的合作关系，料将通过 IPO 项目得到进一步巩固。

IT之家此前报道，在上市节奏方面，蚂蚁集团发言人对彭博表示，蚂蚁的上市流程正在两地有序推进，“我们没有预设的时间表，任何关于时间表的猜测都没有事实依据”。

业内人士表示，考虑到 “A+H”两地上市的复杂性，目前蚂蚁的审批过程是非常正常的，此前科创板的上市公司获得审批平均时间为 4 个月。

从公开消息看，蚂蚁集团正在稳步推进上市计划。7 月 20 日，蚂蚁集团对外宣布 “A+H”上市计划；8 月 25 日，蚂蚁同步对外公布科创板和港交所的招股文件；9 月 18 日 , 上交所同意蚂蚁集团科创板上市申请，IPO 进程迈出关键一步。

在国内外资本市场，蚂蚁的 IPO 计划受到投资者热捧，业界一度流出 “机构投资者踏破门槛”的传闻。据公开消息，目前全球十大主权财富基金中五家已经明确计划参与其 IPO 项目，包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金、中国社保基金等。